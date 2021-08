Auch Volland trifft: Monaco ebnet den Weg Richtung Play-offs

Die AS Monaco hat sich bei ihrem Pflichtspielauftakt in die neue Saison mit 2:0 bei Sparta Prag durchgesetzt. In der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation machte die Effizienz der Monegassen den Unterschied - wenngleich es auch unschöne Szenen gab.

Aurelien Tchouameni brachte die AS Monaco in Prag in Führung. imago images/CTK Photo