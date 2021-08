Grundstein gelegt: Benfica vor Einzug in die Play-offs

PSV Eindhoven gegen Benfica Lissabon im Spiel um die Champions League? Das hätte etwas. Durch den 2:0-Erfolg von Benfica Lissabon gegen Spartak Moskau verdichten sich die Anzeichen, dass es in den Play-offs genau so kommen wird.

Hatte allen Grund zur Freude: Julian Weigl steht mit Benfica Lissabon vor dem Einzug in die Play-offs. imago images/ITAR-TASS

Bei Benfica Lissabon brachte Trainer Jorge Jesus die aus der Bundesliga bestens bekannten Akteure Seferovic und Weigl von Beginn an, auch Neuzugang Joao Mario fand einen Platz in der ersten Elf. Die Russen um Coach Pinho Vitoria befinden sich seit rund zwei Wochen im regulären Spielbetrieb und hatten damit den Vorteil etwas auf ihrer Seite.

Im Hinspiel der letzten Qualifikationsrunde vor den Play-offs legten beide Teams los wie die Feuerwehr, Pizzi (6.) und Diogo Gonzalves (10.) bei Benfica sowie Larsson (8.) bei Spartak vergaben allerdings beste Möglichkeiten. Danach wurde es vor den beiden Toren etwas ruhiger, im Mittelfeld ging es aber zumeist intensiv zur Sache.

Rafa bringt Benfica in Front - Harmlose Russen

Auch nach der Pause war Benfica das etwas griffigere Team und münzte die leichte Dominanz schließlich in ein Tor um: Rafa spielte einen traumhaften Doppelpass mit Joao Mario auf engstem Raum und wuchtete den Ball anschließend unter die Latte (50.). Das war ein echter Wirkungstreffer für die Russen, die anschließend überhaupt nicht mehr den Weg nach vorne fanden.

Stattdessen blieben die Portugiesen dran, Goncalo Ramos vergab aber zunächst noch (70.). Wenig später machte es Gilberto besser und stellte aus kurzer Distanz auf 2:0 für Benfica (74.). Das war der Schlusspunkt, denn Spartak brachte im zweiten Durchgang nicht eine einzige Torchance zustande und ging musste somit den Rasen verdientermaßen als Verlierer verlassen. Die Aufgabe am kommenden Dienstag (21 Uhr) im Estadio da Luz wird damit natürlich enorm schwer für die Russen.

Im Play-off-Duell warten Götze & Co.

Da tags zuvor die PSV Eindhoven ihr Qualifikations-Hinspiel gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland klar mit 3:0 gewinnen konnte, deutet sich ein spannendes Play-offs-Duell an: Sollten Benfica und Eindhoven auch im Rückspiel ihre Hausaufgaben machen, würden sie in der letzten Runde um den Einzug in die Champions League aufeinandertreffen.