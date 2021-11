Vor dem BVB-Spiel: Pedro Goncalves verhindert eine Verlängerung für Sporting

Sporting Lissabon, in knapp einer Woche Gegner von Borussia Dortmund, ist im portugiesischen Pokal dank Pedro Goncalves eine Runde weiter.

In der Champions League könnte Sporting mit einem Erfolg gegen den BVB am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) die Tür für das Achtelfinale weit aufstoßen, im heimischen Pokal steht das Team aus Lissabon seit Donnerstagabend schon in der Runde der letzten 16.

Pedro Goncalves, bei den beiden Erfolgen in der Königsklasse gegen Besiktas (4:1 und 4:0) mit zwei Toren und zwei Vorlagen maßgeblich beteiligt, traf auch im Pokal gegen den Zweitligisten SC Varzim - und das entscheidend.

Nach einem torlosen ersten Durchgang wurde in der 67. Minute ein Abschluss per Hacke von Paulinho noch geblockt, Goncalves staubte aus kurzer Distanz ins leere Tor ab. Doch der Außenseiter wehrte sich und kam durch einen von Heliardo verwandelten Elfmeter elf Minuten später zum Ausgleich. Goncalves verhinderte zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ebenfalls vom Punkt eine Verlängerung gegen Varzim.