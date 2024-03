22 in 24: Überragender Gyökeres hält Sporting Benfica vom Leib

Sporting Lissabon hat den 20. Meistertitel in Portugal weiter fest im Visier. Beim 6:1 gegen Boavista Porto traf Rekordeinkauf Gyökeres am Sonntag gleich dreimal.

Benfica hatte kurz vorher alles getan, um Sporting Lissabon für das Spätspiel gegen Boavista Porto am Sonntag unter Druck zu setzen. Doch damit kam der Stadtrivale bestens zurecht: Sporting verteidigte die Tabellenführung in Portugals Oberhaus mit einem souveränen 6:1-Heimsieg.

Auch wenn der 19-malige Meister einen echten Fehlstart hinlegte und nach einer unglücklichen Abwehr von Keeper Israel und Makoutas nicht ganz einfachem Abstauber schnell hintenlag (3.), gab es wenige Zweifel, an wen die Punkte in diesem Spiel gehen würden. Sporting war fast in allen Belangen überlegen und münzte das bald auch in Tore um.

Gyökeres in Topform - Showdowns nach der Länderspielpause

Überragender Mann einmal mehr: Torjäger Gyökeres, der erstmals in dieser Saison einen Dreierpack schnürte (45./68./79.). Mit seinen beiden Abschlüssen in Mittelstürmer-Manier und einem souverän verwandelten Foulelfmeter erhöhte der 25 Jahre alte schwedische Nationalspieler sein Torekonto im 24. Ligaspiel auf 22, womit er jetzt alleine die Torjägerliste anführt.

Der frühere Profi des FC St. Pauli, der seine Tore mit verschränkten Händen vor dem Gesicht zu bejubeln pflegt, war vor der Saison für kolportierte 24 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Coventry City gekommen und damit gleichzeitig Rekordabgang und Rekordeinkauf. Längst wissen die Sporting-Verantwortlichen, dass sie nicht zu viel bezahlt haben.

Paulinho (54./90.+5) und Nuno Santos (88.) - auf Vorlage von Gyökeres - markierten die weiteren Treffer der Hausherren, die unter der Woche gegen Atalanta Bergamo (1:1/1:2) im Europa-League-Achtelfinale ausgeschieden waren. In der Liga bleiben sie einen Zähler vor Benfica, das zuvor einen 1:0-Arbeitssieg bei Casa Pisa Lissabon gefeiert hatte. Die Elf von Trainer Roger Schmidt hat damit auf das 0:5-Debakel beim FC Porto unlängst mit zwei Ligasiegen und dem Weiterkommen gegen die Glasgow Rangers (2:2/1:0) in der Europa League stabil reagiert.

Kurz nach der Länderspielpause stehen sich beide Lissaboner Topklubs binnen vier Tagen zweimal gegenüber: Im Rückspiel des Pokal-Halbfinals ist Benfica Gastgeber (3.4.; Hinspiel: 2:2), Sporting in der Liga (7.4.). Dann könnten Gyökeres & Co. bereits für eine kleine Vorentscheidung im Meisterrennen sorgen.