Sowohl Alba, als auch Bayern unterliegen in der Euroleague

In der Euroleague mussten am Donnerstagabend sowohl Alba Berlin, als auch Bayern München Niederlagen hinnehmen. Während die Hauptstädter in Serbien unterlagen, mussten sich die Münchner beim amtierenden Titelverteidiger geschlagen geben.

War auf Seiten von Alba Berlin der beste Werfer des Abends: Louis Olinde. IMAGO/MN Press Photo