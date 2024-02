"Sowas noch nie gesehen": Schalkes 'Bubschi10' schafft Sechs-Tore-Comeback

Der hochklassige Kampf um die Tabellenspitze wurde in Division Nord-West der VBLCC am Dienstagabend überstrahlt. Schalkes 'Bubschi10' vollendete eine Wahnsinns-Aufholjagd - und regte eine Momentum-Debatte an.

Comebacks sind in der VBL Club Championship zwar keine Seltenheit. So wie Bastian Rupsch ist in dieser Saison aber noch niemand zurückgekommen. Der eSportler des FC Schalke 04 lag in seiner Einzelpartie gegen den 1. FC Köln nach 25 Ingame-Minuten bereits mit 0:5 hinten. Der erfahrene Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos hatte ihn in der Anfangsphase förmlich überrollt. Ein strammer Schuss von außerhalb des Strafraums zum 1:5 (31.) mutete nur wie frühe Ergebniskosmetik an - war aber der Anfang einer denkwürdigen Wende.

Noch vor der Pause traf 'Bubschi10' zwei weitere Male und kam auf zwei Tore heran. "Als es zur Halbzeit nur noch 3:5 stand, wussten wir beide: Da geht noch was", berichtete S04-Teamkollege Max 'Antimax' Eggenkämper anschließend im VBL-Livestream. Und wie da noch was ging: Rund eine Ingame-Viertelstunde lang nahm Rupsch nach dem Seitenwechsel Anlauf, dann erzielte er via Ecke an den kurzen Pfosten das 4:5 (62.). Es sollte allerdings bis tief in die Schlussphase dauern, ehe 'Bubschi10' die Partie endgültig drehte.

Eine verunglückte Abwehraktion von 'TheStrxngeR' nutzte der Schalker spät zum 5:5 (84.). Und als wäre der bisherige Wahnsinn noch nicht genug gewesen, verwandelte Rupsch in der dritten Minute der Ingame-Nachspielzeit aus spitzem Winkel hoch ins kurze Eck zum umjubelten 6:5. "Ich habe sowas noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin", sagte Mannschaftskamerad Eggenkämper später im Interview. Mit dem ersten Tor von 'Bubschi10' sei "das Momentum total gekippt".

Die Dinge hätten "plötzlich einfach geklappt, es ist auch mal ein 50:50-Ball bei ihm gelandet". 'Antimax' befeuerte damit eine uralte Debatte im FIFA- respektive FC-eSport. Folgen die Spiele teils einem Script? Greift programmiertes Momentum wie eine unsichtbare Hand ins Geschehen ein? Für Eggenkämper sei es in FC 24 jedenfalls "richtig krass". Man könne schon mit "2:0 oder 3:0 führen. Aber wenn du das erste Tor kassierst, wird das ganze Spiel anders. Comebacks waren noch nie so einfach wie in diesem Jahr."

Während VBL-Moderator Niklas Nörenberg und FIFA-19-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous der Existenz eines künstlichen Momentums beipflichteten, widersprach Wehen-Profi 'FurkyPlayz': "Wenn du eine 5:0-Führung noch verspielst, liegt das einzig und allein an dir".

Nächster FUT-Patzer kostet Rostock Punkte

Trotz der Wahnsinns-Aufholjagd von 'Bubschi10' fiel der Dreifach-Spieltag der Knappen eher mäßig aus. Das Duell mit Köln verlor Königsblau wegen Pleiten im Doppel (0:5) und im zweiten Einzel (2:3) unterm Strich noch. Auch in der ersten Begegnung des Dienstags waren die Schalker sportlich unterlegen - bekamen am Grünen Tisch aber einen Punkt zugesprochen. Rostocks Felix Breitkopf hatte im letzten 1vs1 drei Leipziger in seinem FUT-Spielkader und damit gegen das Regelwerk verstoßen. Wie so einige vor ihm in den letzten Wochen.

Ein Speedrun gegen den Hamburger SV (3:1 und 2:0) bescherte S04 "hinten raus doch noch einen ganz gelungenen Abend", resümierte 'Antimax'. Die Gelsenkirchener halten sich als Tabellensechster in den Play-off-Rängen. Der Vorsprung auf den Neunten - ebenjenen HSV - beträgt allerdings nur vier Punkte. Auf den ersten drei Plätzen steht weiterhin das Spitzentrio aus Paderborn, Bremen und St. Pauli. Wobei die eKiezkicker allmählich abreißen lassen. Gegen Braunschweig (4:1, 4:4 und 0:2) ließen sie zwei Zähler liegen.

Ich habe durch Schlotterbecks Seele hindurch geschossen. Berkay Demirci, SV Werder Bremen

Werder hingegen zündete wie der SCP die nächste "9er-Bombe" und gewann alle drei Begegnungen. Besiegen konnten die Grün-Weißen unter anderem Köln - im Mittelpunkt stand beim Effzeh erneut 'TheStrxngeR'. Der deutsche Einzelmeister von 2018 bekam es mit Berkay Demirci zu tun. Und wurde Opfer einer neu entdeckten Qualität des Bremers: Gleich dreimal traf 'BerkayLion' in der ersten Hälfte nach einem Eckball. Obwohl ihm das nach eigener Aussage zuvor in FC 24 "noch überhaupt nicht" geglückt sei.

Ärgerlich war aus Katnawatos' Sicht vor allem der erste Gegentreffer, bei dem das virtuelle Alter Ego von Nico Schlotterbeck in aussichtsreicher Block-Position stand. "Ich habe durch Schlotterbecks Seele hindurch geschossen", umschrieb Demirci durchaus poetisch, wie ihm das Tor dennoch gelungen war. Der Endstand lautet 4:1 für den Werder-eSportler, der den Dreier nach 5:1 im 2vs2 damit perfekt machte.

'MoAuba' weist auf Bremer Parallele hin

Die Norddeutschen sind dieser Tage in herausragender Verfassung, Bremen hat seit 13 Spieltagen nicht mehr verloren. Der Rückstand auf Tabellenführer Paderborn beträgt weiterhin nur einen Punkt, der Vorsprung auf den drittplatzierten FC St. Pauli hingegen schon neun.

Da kann es sich SVW-Coach Fabio Sabbagh auch erlauben, einen starken Spieler wie Eleftherios Ilias seit November auf der Bank zu parken. 'Lefti' sei laut Trainer "der perfekte Teammate", denn er "unterstützt die Jungs, auch wenn er weiß, dass er aktuell nicht spielt". Und wie 'MoAuba' im Livestream noch hervorhob: "Als 'Lefti' zum letzten Mal dritter Spieler war, ist Bremen Meister geworden." Harkous muss es wissen - er war bei Werders besagtem Titelgewinn 2019 schließlich dabei.