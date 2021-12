Sow trifft "im Stil eines Mittelstürmers"

In seinen bald zweieinhalb Jahren bei Eintracht Frankfurt trat Djibril Sow lange kaum als Torschütze in Erscheinung. Doch nun erzielte der laufstarke Mittelfeldspieler in Istanbul bereits sein zweites Tor binnen zwei Wochen. Ist das bloß Zufall? Oder steckt mehr dahinter?

Die Entstehung des 1:0 im Europal-League-Auswärtsspiel bei Fenerbahce war ein Hochgenuss. Zwar ging dem Treffer keine fußballerische Brillanz voraus, zwei schlichte Pässe reichten aus, um den einlaufenden Djibril Sow in Szene zu setzen. Doch allein schon Daichi Kamadas Balleroberung war ein Leckerbissen für Pressing-Liebhaber. Vorbildlich setzte der Japaner Fenerbahces Innenverteidiger Min-Jae Kim so lange energisch unter Druck, bis er halblinks in Strafraumnähe den Ball gewann. "Da spielen wir sehr gutes Pressing, und dann haben wir schon auch Mechanismen, wie wir die Situationen auflösen. Häufig kommt die ballentfernte Seite zum Abschluss", erläutert Trainer Oliver Glasner. Auf den Ballgewinn folgten ein schneller Pass zu Filip Kostic und die prompte Weiterleitung zu Sow. Der blieb "cool", wie es Glasner ausdrückt, und schob den Ball "im Stil eines Mittelstürmers" ins Tor.

Bereits vor zwei Wochen hatte der Schweizer Nationalspieler im Heimspiel gegen Union Berlin (2:1) ein sehenswertes Tor nach einer Ecke erzielt. Zuvor allerdings traf Sow seit seiner Verpflichtung im Sommer 2019 nur ein einziges Mal für Frankfurt: beim fulminanten 5:1-Heimsieg gegen den FC Bayern vor gut zwei Jahren. Umso bemerkenswerter ist es, dass er nun in so kurzer Zeit zweimal als Torschütze in Erscheinung trat. Ist das bloß Zufall? Oder steckt mehr dahinter?

Präsenz der Mittelfedspieler im Sturm gefordert

Klar ist, dass der Verlust von Top-Torjäger André Silva über viel Schultern aufgefangen werden muss. Glasner verlangt deshalb, dass neben den Flügelspielern auch die Mittelfeldakteure im Strafraum auftauchen, um dort für eine ausreichende Präsenz zu sorgen. Das klappte in der ersten Hälfte in Istanbul auffallend gut, auch Kristijan Jakic tauchte zweimal gefährlich im Sechzehner auf (23., 26.). "Die Strafraumbesetzung und die Laufwege waren speziell in der ersten Hälfte in vielen Situationen sehr gut", lobt Glasner, schiebt aber sofort kritisch hinterher: "Das ist nur der erste Schritt, der zweite ist die Verwertung der Torchancen. Bevor Fenerbahce überhaupt das erste Mal auf unser Tor geschossen hat, hätten wir schon 2:0, 3:0 führen sollen. Dann wäre es ein noch ruhigerer Abend geworden."

Schon beim 2:3 im vorangegangenen Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim fehlte angesichts von 7:5 Chancen für Frankfurt die Effizienz. Dieses Manko muss die Mannschaft am Sonntag gegen Leverkusen unbedingt in den Griff bekommen. Chancenwucher wird sich die Eintracht gegen diese Spitzenmannschaft nicht erlauben können. Aber vielleicht ist ja auch Sow auf den Geschmack gekommen. Die jüngsten Erfolgserlebnisse dürften jedenfalls für reichlich Selbstvertrauen sorgen.