Sow: "Kostic und Silva konnten Flanken und Tore im Schlaf machen"

Frankfurts Mittelfeldspieler Djibril Sow zählte beim dürftigen 0:0 gegen den FC Augsburg zu den wenigen Lichtblicken. Nach dem Schlusspfiff sprach der 24 Jahre alte Schweizer Nationalspieler über…

…sein Fazit: "Kurz nach dem Spiel ist das Glas eher halbleer. Wenn wir so viel Aufwand betreiben, um ins letzte Drittel zu kommen und es dann nicht konsequent genug spielen, ist es ein bisschen frustrierend. Wir haben uns sicherlich mehr erhofft. Aber in der zweiten Hälfte stand Augsburg hinten drin und konnte kaum noch atmen, darauf können wir aufbauen, so wollen wir zu Hause auftreten."

…Unterschiede zur vergangenen Saison: "Wir haben schon gemerkt, dass vorne noch nicht alles so stimmt. Wir haben neue, junge Spieler, die sich in dieser Liga und der Mannschaft erst noch einfinden müssen. Vergangene Saison waren wir lange Zeit sehr gut eingespielt, und wir hatten mit André Silva einen Torjäger, der eigentlich jedes Spiel traf. Das machte es für uns natürlich einfacher. Das Ziel ist, dass wir das über mehrere Spieler in der Offensive kompensieren. Wir haben vorne mehr Bewegung als letzte Saison, mit der letzten Konsequenz beim Abschluss werden wir auch bald wieder gewinnen."

…den Verlust einer besonderen Waffe: "Filip Kostic und André Silva harmonierten sehr gut, sie konnten Flanken und Tore im Schlaf machen. Diese Saison müssen wir unseren Spielstil vorne etwas ändern, denn Stand jetzt ist so ein Spieler wie Silva nicht im Kader. In der zweiten Hälfte war das teilweise schon sehr gut."

…seinen Partner auf der Doppelsechs Ajdin Hrustic: "Ajdin bewegt sich sehr viel und ist gut anspielbar, was es vereinfacht. Was wir vielleicht noch finden müssen, ist die Balance, dass wir die defensive Stabilität nicht vernachlässigen und nicht beide nach vorne rennen. Auch der Trainer sagt uns: Auf der Sechs muss immer ein Spieler sein. Aber man hat gesehen, dass wir sehr variabel sind."

…die Entwicklung: "Prozess ist das richtige Wort. Als Adi Hütter hierherkam, war die Mannschaft am Anfang auch nicht so richtig in Fahrt, und in Wolfsburg brauchte Oliver Glasner ebenfalls seine Zeit - so wie wir jetzt auch. Es ist ein anderer Fußball. Gegen Augsburg spielten wir mit einer Viererkette - ich weiß nicht, wann Eintracht Frankfurt zuletzt mit Viererkette gespielt hat. Die zweite Hälfte war aber schon viel besser. Vorne haben wir eher jüngere Spieler. Es ist ein Lernprozess, dass sie noch konkreter werden und nicht zu verspielt sind. Aber das Potenzial ist vorhanden. Mit den Fans wird es für uns in Zukunft wieder einfacher, Tore zu erzielen und Spiele zu gewinnen."

…die Auswirkungen der Viererkette: "Wir haben vorne viel Bewegung und sind variabler. Für Filip Kostic ist das ungewohnt, weil er drei Jahre fast nur links auf der Linie spielte, jetzt muss er variabler sein: Mal in die Mitte kommen, mal in die Tiefe, mal über außen. Das soll dabei helfen, dass wir im Angriff unberechenbarer werden. Filip machte seine Sache trotzdem sehr gut und ist immer wieder ein Unruheherd. Mit Viererkette sind wir defensiv stabiler als in den ersten beiden Spielen, darauf lag der Fokus nach den beiden Niederlagen."

…seine persönliche Entwicklung hin zu einer Führungsrolle auf dem Platz: "Wir haben eine junge Mannschaft. Man kann nicht immer auf erfahrene oder ältere Spieler angewiesen sein, diese Entwicklung muss man machen. Das ist das Ziel für diese Saison, und das ist auch mein Anspruch und der des Trainers. Aber natürlich bin ich jetzt frustriert, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Wenn ich sehe, wie die Mannschafft unter der Woche arbeitet und wie gut der Zusammenhalt ist, wünscht man sich, dass man das am Wochenende mit den Zuschauern feiern kann. Trotzdem sehe ich positiv in die Zukunft."