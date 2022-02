Sow: "Alle müssen die Schrauben wieder anziehen"

Nach der Vormittagseinheit am Mittwoch stand Frankfurts Mittelfeldmotor Djibril Sow den Medienvertretern am Trainingsplatz Rede und Antwort. Vor dem Duell mit dem FC Bayern sprach der 25-Jährige über …

… die Atmosphäre nach den Niederlagen in Köln und gegen Wolfsburg: "Die Stimmung ist natürlich nicht so gut, wenn man zwei Spiele verliert, die man eigentlich nicht verlieren darf. Uns fehlte in den letzten Wochen ein bisschen die Leichtigkeit, auch das wirkt sich auf die Stimmung aus. In drei Jahren hier habe ich aber nie eine vergiftete Stimmung erlebt, auch jetzt nicht. Natürlich sind wir unzufrieden und müssen ehrlich miteinander sein, dass es für das, was wir erreichen wollen, in den letzten Wochen zu wenig war. Deswegen müssen alle die Schrauben wieder anziehen, dann kommen auch die Erfolgsmomente zurück. Auch in der Hinrunde fingen wir erst spät an, unsere Spiele zu gewinnen. Wir müssen positiv bleiben, am Samstag erwartet uns vor 25.000 Fans im Stadion ein Highlightspiel gegen den FC Bayern."

Sow: "Wir belohnen uns für unseren Aufwand fast nie"

… die Gründe für den jüngsten Abwärtstrend: "Fußball ist relativ einfach. Wenn wir in Köln in der 80. Minute unseren Angriff richtig ausspielen, der Ball rüberkommt und wir das 1:0 machen, sagen alle: Super Kampf in Köln! Stattdessen bekommen wir ein paar Minuten später ein bitteres Tor. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere individuelle und mannschaftliche Leistung verbessern, uns reinkämpfen und wieder Erfolgsmomente haben. Wir belohnen uns für unseren Aufwand fast nie. Da müssen wir ein bisschen konsequenter sein - und auch ehrlich miteinander."

… die Auswirkung von Kleinigkeiten: "Wenn wir das Spiel gegen Dortmund nicht so verlieren (2:3 nach 2:0, Anm. d. Red), reden wir jetzt vielleicht über andere Sachen. Kleinigkeiten haben uns in so eine Bahn gelenkt; auch in Augsburg (1:1 nach 1:0, Anm. d. Red.) hatten wir die Chancen auf das 2:0. Jetzt sind wieder in dieser Phase, in der es einfach nicht läuft. Die Phase gegen Ende der Hinrunde war genau umgekehrt. Da kamen wir nach Rückständen zurück oder nutzten direkt die erste Chance. Diese Erfolgsmomente müssen wir uns jetzt wieder sehr, sehr, sehr hart erkämpfen. Aber ich bin positiv gestimmt, dass wir das herumreißen können, weil die Moral in der Mannschaft unglaublich ist."

… den nach dem 0:1 in Köln verschärften Ton: "Wir haben im Abschlusstraining gesehen, dass wir die Chancen wieder schlampig ausgespielt haben - und das Training lügt nicht. Am nächsten Tag hatten wir viele Möglichkeiten, in denen wir nicht mal zum Abschluss kamen. Das heißt, es waren nicht mal Chancen, wären aber 100-prozentige gewesen, wenn wir den Ball rübergekriegt hätten. Es ist sehr, sehr ärgerlich, dass wir das nicht ausspielen konnten. Da müssen wir auch mal unangenehm sein. Jeder muss sich selber hochziehen und von sich verlangen, das zuerst im Training und dann auch im Spiel wieder umzusetzen."

Mit ihm fällt und steigt die Offensive. Djibril Sow über Daichi Kamada

… Leistungsträger im Formtief: "Wenn die Leistungsträger nicht in Topform sind, ist es auch für die anderen Spieler, die noch nicht so lange dabei sind, schwieriger, Topleistungen zu bringen. Deswegen ist es unser Anspruch, zuerst individuell Leistung abzurufen, dann wird auch die Mannschaft wieder stärker."

… die schwere Phase von Jesper Lindström und Daichi Kamada: "Jesper hatte Ende der Hinrunde eine Riesenphase, da war er im Flow und alles lief. Jetzt ist er nach den vergebenen Chancen verkrampft. Bei einem jungen Spieler ist das normal, damit muss er umgehen können. Wir unterstützen ihn, aber der letzte Teil liegt bei ihm. Er muss die Ratschläge annehmen, die Ruhe bewahren und an seine Stärken glauben. Daichi weiß genau, worauf es ankommt. Jeder Spieler kann auch mal eine schlechte Phase haben, wir sind auch nicht alle in Topform. Daichi ist ein überragender Einzelspieler in unserer Offensive und normalerweise ein Leistungsträger. Mit ihm fällt und steigt die Offensive. Deswegen müssen wir ihn unterstützen, aber natürlich muss man nach dem Spiel auch Klartext reden."

… die Hoffnung, dass das Spiel gegen die Bayern wie schon in der Hinrunde zum Wendepunkt wird: "Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir gegen die Bayern erneut den Turnaround schaffen. Ich will einfach, dass wir als Mannschaft wieder eine Leistung bringen, auf die wir hinterher in der Kabine stolz sind, und auf die auch die Fans stolz sein können. Was dabei herauskommt? Ich glaube, dass die Chance groß ist, dann etwas holen zu können."

... die Anforderungen gegen die Bayern: "Wir müssen schnell und mutig nach vorne spielen, Genauigkeit und Kaltschnäuzigkeit zeigen. Gegen die Bayern kann man nicht erwarten, dass man drei, vier Großchancen bekommt, da muss man eine nutzen können. Wenn man sich anguckt, wie wenig Tore wir in den letzten Spielen gemacht haben, ist das einfach ungenügend. Da müssen wir wieder besser werden. Wenn wir Spielfreude entwickeln und mutig sind, können wir ihnen wehtun. Mit 25.000 Fans im Rücken ist vieles möglich."

… die psychologische Wirkung, die Bayern auch in den letzten beiden Heimspielen geschlagen zu haben: "In der Vergangenheit hat man gesehen, dass wir uns gegen vermeintlich größere Mannschaften leichter tun als gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel oder auf Augenhöhe. Dieser Blick zurück tut uns sicherlich gut. Wir haben super Spiele gegen die Bayern, Leverkusen oder Dortmund gemacht. Jetzt versuchen wir, das auch für den Samstag mitzunehmen und die schlechte Stimmung nach den letzten Spielen auszutreiben."