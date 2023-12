Souveränes 4:0: Van Gerwen watscht Bunting ab

Michael van Gerwen hat seine Ansprüche auf den Titelgewinn bei der Darts-WM eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Einen formstarken Stephen Bunting watschte der Niederländer mit 4:0 ab.

Geheimfavorit gegen Titelanwärter - das zweite Duell der Abendsession am Freitag hatte es in sich. Michael van Gerwen ging mit einem leichten Vorteil ins Match gegen Stephen Bunting, der Niederländer warf den ersten Satz an. Beide Spieler brachten ihre Anwurf-Legs durch, Bunting gelang in Leg vier ein schönes 138er Finish. Der erste Satz ging dennoch mit 3:2 an van Gerwen.

Nun konnte "The Bullet" von vorne spielen, kassierte aber direkt ein Break - das erste in diesem Duell. Das zweite folgte jedoch prompt, Bunting gelang das Re-Brake gegen "Mighty Mike". Seinen folgenden Anwurf brachte Bunting durch, ebenso van Gerwen. Im Decider in Satz zwei setzte sich schließlich die Nummer zwei der Welt durch, dank eines starken Übergangs in den Finish-Bereich stellte van Gerwen auf 2:0.

Bunting kommt nicht ran

Zu Beginn des dritten Satzes hatte Bunting direkt die Chance auf ein Break, warf aber zwei wichtige Darts am Doppel vorbei. Van Gerwen ließ derweil nicht nach und nahm dem Engländer das Anwurf-Leg ab. Bunting konnte aber antworten und nutzte das erste schwache Leg des Vorjahresfinalisten aus - per 125er Finish schnappte er sich das Re-Break. Van Gerwen ließ Bunting aber an der kurzen Leine, mit einem erneuten Break stellte der Niederländer auf 3:0, trotz erstmaligem Average unter 100.

Bunting stand nun mit dem Rücken zur Wand - und auch im zweiten Anwurf-Satz brachte er nur ein einziges Leg durch. Van Gerwen stellte seine Titelansprüche eindrucksvoll unter Beweis, mit 4:0 und einem Gesamt-Average von knapp unter 100 watschte er den Geheimfavoriten knallhart ab.