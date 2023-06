Souveräner Sieg: Zverev steht im Viertelfinale von Halle

Alexander Zverev bleibt in Halle ohne Satzverlust. Gegen den Kanadier Denis Shapovalov geriet der 26-jährige Deutsche am Mittwoch nie in Gefahr - und darf nun erst einmal einen freien Tag genießen.

Alexander Zverev kommt bei seinem ersten Rasen-Turnier seit zwei Jahren immer besser in Schwung. Der Tennis-Olympiasieger gewann am Mittwochabend beim ATP-Turnier im westfälischen Halle sein Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov ohne große Mühe mit 6:2, 6:4 und steht damit beim deutschen Rasen-Klassiker im Viertelfinale. Dort bekommt es der 26-Jährige am Freitag mit dem Chilenen Nicolas Jarry zu tun.

Zverev: "Klingt deutlich, aber war enger"

"Ich bin froh über den Sieg. Denis kann auf Rasen sehr, sehr gut spielen", sagte Zverev. "Das Ergebnis klingt sehr deutlich, aber es war schon enger. Aber ich bin sehr zufrieden."



Zverev verwandelte bei hochsommerlichen Temperaturen in der gut besuchten OWL Arena nach 75 Minuten seinen dritten Matchball. Der gebürtige Hamburger zeigte nach dem klaren Zweisatzsieg zum Auftakt gegen Dominic Thiem am Dienstag eine weitere Leistungssteigerung und befindet sich eineinhalb Wochen vor dem Beginn von Wimbledon in guter Form. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 3. Juli.

Erster Satz dauert nur 31 Minuten

Im vergangenen Jahr hatte Zverev die komplette Rasen-Saison verpasst, weil er sich kurz zuvor im Halbfinale der French Open eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte. Im Rest der Saison hat Zverev 2023 damit keine Punkte mehr zu verteidigen und kann in der Weltrangliste schnell wieder den Sprung unter die Top Ten schaffen. Aktuell belegt er noch Platz 22.



Gegen Shapovalov hatte Zverev von Beginn an keine Mühe. Dem Paris-Halbfinalisten gelang ein schnelles Break, nach nur 31 Minuten holte er sich mit dem zweiten Satzball den ersten Durchgang. Auch im zweiten Satz nahm Zverev dem fehlerhaft agierenden Kanadier schnell das Service ab. Zur Freude seiner Freundin Sophia Thomalla auf der Tribüne geriet Zverevs Sieg danach nicht mehr in Gefahr.

Tsitsipas scheitert, Medvedvev müht sich weiter

Überraschend bereits die Segel streichen musste dagegen Stefanos Tsitsipas, der gegen Nicholas Jarry nach zwei umkämpften Sätzen mit 6:7 - dabei ging der Tiebreak mit 9:7 an den Chilenen - und 5:7 scheiterte.

Der bei dem Turnier an Nummer eins gesetzte Daniil Medvedev hatten zwar ebenfalls Mühe, kam aber eine Runde weiter. Der Russe gewann gegen den Serben Laslo Djere in drei Sätzen mit 6:3, 6:7 und 6:3.

Einen erfolgreichen Start in das Turnier in Halle hatte zuvor auch Jan-Lennard Struff hingelegt.