Souveräner Erfolg für den VfL Oldenburg

Am Tag des Oldenburger Handballs konnte der VfL Oldenburg den dritten Bundesliga-Sieg in Folge einfahren. Vor über 2.100 Zuschauern in der heimischen EWE Arena bezwang das Team von Trainer Niels Bötel den HSV Solingen-Gräfrath mit 34:26 (17:13).

Toni-Luisa Reinemann war mit sieben Toren beste Torschützin beim Heimsieg des VfL Oldenburg. IMAGO/Sports Press Photo