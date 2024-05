Souveräner Abschlusssieg für die HSG Konstanz gegen die SG Pforzheim/Eutingen

Erfolgreicher Abschluss einer starken Saison: Mit einem 28:21 (15:12)-Auswärtssieg bei der SG Pforzheim/Eutingen schloss die HSG Konstanz die Runde in der 3. Liga Süd mit 51:9 Punkten als Meister ab und darf sich nun auf die Playoffs zur 2. Bundesliga freuen.

Das Konstanzer Trainerteam hatte die letzte Partie der regulären Saison ganz klar in den Fokus gerückt - alles andere sollte zum jetzigen Zeitpunkt keine Rolle spielen. Wie die Spieler dies umsetzen, zauberte Head Coach Jörg Lützelberger und seinem Co-Trainer Vitor Baricelli ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Hochkonzentriert, fokussiert und weiter hungrig auf Tore und Punkte gingen die Gelb-Blauen in das schwere Auswärtsspiel in Pforzheim. Kein einziges Mal lagen sie dabei in Rückstand.

Nach elfeinhalb Minuten und dem Treffer von Lukas Köder vom Siebenmeterpunkt konnten sie sich eine schnelle Drei-Tore-Führung erarbeiten. Verlassen konnte Konstanz sich dabei wieder auf einen stabilen Abwehrriegel, der insbesondere den starken Rückraum der Pforzheimer nach kurzer Anlaufzeit meist sehr gut im Griff hatte. Das Zusammenspiel mit Torwart Konstantin Poltrum war einmal mehr die Basis dafür, dass die Gäste trotz einiger schöner Treffer der SG ein Drei-Tore-Polster mit in die Kabine nehmen konnten.

"So hätte ich mir das Spiel gemalt, wenn ich es mir hätte wünschen können", erklärte Lützelberger. "Keine Verletzungen, starker Gegner, der uns wirklich vorne und hinten gefordert und nichts verschenkt hat, harte Zweikämpfe." In Durchgang zwei waren die Kräfteverhältnisse dennoch über weite Strecken deutlich verteilt.

"Wir hatten von vorneweg viel Kontrolle. Das Ergebnis zur Halbzeit hat noch nicht ganz gezeigt, wie gut wir das schon in der ersten Hälfte gemacht haben", so Lützelberger. Nach der Halbzeitpause hingegen bildete sich die weiter sehr konzentrierte Vorstellung seiner Spieler allerdings auch rasch auf der Anzeigetafel ab. Fast zehn Minuten blieben die Konstanzer zwischen der 37. und 46. Spielminute ohne Gegentor und konnten in dieser Phase auf 22:15 davonziehen.

HSG-Trainer Lützelberger bilanzierte: "Ich bin zufrieden mit dem Spiel und den zwei Punkten. Wir schließen 2024 mit zwei Minuspunkten ab." Für den 38-Jährigen ist diese Stabilität schon für sich alleine "wirklich beachtlich. Da haben alle gute Arbeit geleistet." Nach einer kurzen Pause fügte er mit deutlich sichtbarer Vorfreude an: "Und jetzt können wir endlich auf das Halbfinale schauen und dafür in die Vorbereitung auf Krefeld gehen, uns auf diese Zeit einstimmen."

So war auch in Pforzheim noch einmal zu spüren, dass sich alle Akteure für diese Highlights bestmöglich empfehlen wollten. Viele gute Bewerbungsschreiben auf allen Positionen wurden dabei "eingereicht". Als wieder Köder vom Punkt auf 25:16 erhöht hatte (52.), war der Vergleich, der noch in der Hinrunde bis in die letzten Spielminuten heiß umkämpft war, entschieden. Eine große Stärke der HSG war neben der defensiven Stabilität die Variabilität und Gefährlichkeit von jeder Position - auch nach vielen Wechseln.

SG Pforzheim/Eutingen - HSG Konstanz 21:28 (12:15)

Pforzheim: Luckert, Tschentscher; Anselm 5, Ganz 5, Virzi 3, Schlögl 2, Lupus 2, Mauch 1, Buck 1, Schnepf 1, Boschmann 1, Reisinger, Bleh, Schneider, Mariani, Mikita



Konstanz: Poltrum, Göres; Köder 6/3, Wendel 5, Stotz 4, Erifopoulos 4, Beckmann 4, Fenyö 2, Czako 1, Sproß 1, Knipp 1, Michelberger, Schlafmann, Hutecek, Koester, Ingenpaß

Zuschauer: 450

Schiedsrichter: Jonas Ehlert / Lars Zick

Siebenmeter: 3/4; 3/3

Strafminuten: 12 / 8