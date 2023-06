Souveräne Vorstellung: Zverev zieht ins Halbfinale von Halle ein

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle erstmals seit 2017 das Halbfinale erreicht. Der Olympiasieger gewann am Freitag sein Viertelfinale gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 7:5, 6:3.

Eineinhalb Wochen vor Wimbledon-Beginn zeigte Zverev in Halle eine souveräne Leistung und verwandelte nach 1:57 Stunden seinen dritten Matchball. Gegen den in der Weltrangliste nur sechs Positionen hinter ihm einsortierten Jarry präsentierte er sich von Beginn an fokussiert und gestattete seinem Gegner im gesamten ersten Satz nicht einen Breakball. Als sich ihm selbst nach rund einer Stunde die Chance bot, schlug er eiskalt zu und holte sich den ersten Durchgang mit 7:5. Zverev ballte die Faust, auf der Tribüne sprang seine Freundin Sophia Thomalla begeistert auf - es lief alles nach Plan für den Halbfinalisten der French Open.

Im zweiten Satz holte sich Zverev dann schnell ein weiteres Break und überstand auch eine kurze Schwächephase beim Stand von 4:2. Gleich drei Breakbälle, die ersten drei der Partie, musste Zverev abwehren, blieb aber mental stark und brachte den Sieg gegen den nicht aufsteckenden Chilenen ins Ziel.

"Natürlich bin ich extrem froh, in Deutschland wieder im Halbfinale zu sein. Es hat heute verdammt viel Spaß gemacht. Es war eine unfassbar schöne Atmosphäre", sagte Zverev nach seinem verdienten Sieg. "Am Ende bin ich etwas nervös geworden, aber ich denke, das ist ganz normal."

Sinner muss aufgeben

Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es der gebürtige Hamburger an diesem Samstag mit Alexander Bublik zu tun. Der Kasache, der im Achtelfinale Jan-Lennard Struff ausgeschaltet hatte, profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe von Jannik Sinner. Der Italiener konnte nach einem Sturz beim Stand von 5:7, 0:2 aus seiner Sicht nicht mehr weiterspielen.

Zverev stand in Halle bislang zweimal im Finale. 2016 verlor er gegen Florian Mayer, ein Jahr später gegen Roger Federer. Seitdem hatte er es nicht einmal mehr bis ins Halbfinale geschafft - bis jetzt.