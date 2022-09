Souveräne Sabalenka im Halbfinale - Jetzt wartet Swiatek

Aryna Sabalenka hat sich überzeugend für das Halbfinale der US Open qualifiziert. Die Belarussin rang Karolina Pliskova in zwei Sätzen nieder - kämpfen musste sie dabei in Durchgang zwei. Nun wartet die Nummer eins der Welt.

Ließ sich nicht aufhalten: Aryna Sabalenka. Getty Images