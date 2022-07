Souveräne Erfolge für Weiche Flensburg und H96 II - Havelse startet sonntags in Norderstedt

Als dritte der fünf Regionalligen startete die Nord-Staffel in die Saison 2022/23. Verdiente 2:0-Erfolge gab es am Samstag jeweils für Hannover 96 II und Weiche Flensburg. Sonntags finden dann weitere vier Partien statt, darunter auch die Begegnung von Drittliga-Absteiger Havelse auswärts in Norderstedt.

Flensburgs Dominic Hartmann stellte früh auf 2:0 für sein. (Archivbild) IMAGO/Beautiful Sports