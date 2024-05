Souverän und vorzeitig: Italien steht im EM-Viertelfinale der U 17

Ohne deutsche Beteiligung und damit zugleich ohne den Titelverteidiger steigt in diesem Jahr die U-17-Europameisterschaft. Einen Anspruch auf den Triumph erheben schon jetzt die jungen Italiener. Im Rennen befindet sich außerdem noch Frankreich, das sich von der Abreibung zum Auftakt rehabilitiert hat.

Hat sich auch schon in der Serie A zeigen dürfen: Italiens U-17-Nationalspieler und Torschütze Francesco Camarda. UEFA via Getty Images

Mit einem 2:0-Auftaktsieg gegen Polen hatte der italienische Nachwuchs am Dienstag den Grundstein für ein gelungenes EM-Turnier auf Zypern gelegt, nun legte das Team von Trainer Massimiliano Favo direkt noch ein 2:0 nach. Gegner dieses Mal: die Slowakei.

Die Basis für das zweite Erfolgserlebnis im zweiten Spiel war dabei schon in Abschnitt eins gelegt worden. Der 16-jährige Milan-Nachwuchsstürmer Francesco Camarda (zwei Serie-A-Einsätze) hatte seine Farben in der 30. Minute mit einer tollen Abnahme links am gegnerischen Strafraum in Front gebracht, der Ball war hier unhaltbar als Bogenlampe rechts unten eingeschlagen. Und nur acht Minuten später gelang dem 17-jährigen Mattia Liberali ebenfalls ein Kunststück: Aus ziemlich spitzem Winkel feuerte der ebenfalls bei der AC Mailand kickende Angreifer die Kugel erfolgreich ins Netz.

Den Rest erledigte daraufhin eine typisch-italienische Abwehr, die im Grunde gar nichts anbrennen ließ und erneut ohne Gegentor blieb. Damit zogen die Azzurrini mit der vollen Punktausbeute - wie einen Tag vorher schon Tschechien und Serbien aus der Gruppe A - vorzeitig ins Viertelfinale ein. Das Duell mit Schweden am Montag (17 Uhr) kann somit etwas beruhigter und eventuell in Form von ein paar personellen Wechseln angegangen werden.

mehr zur U-17-Europameisterschaft Spielplan

Tabellen

Historie

Auf dem Weg zum anvisierten Titel gelte laut U-17-Coach Favo übrigens eine klare Philosophie (etwa das 4-4-2-System), die von oben vom Jugendnationalmannschaft-Koordinator Maurizio Viscidi vorgegeben werde. So hatte der Trainer im Vorfeld dieses zweiten EM-Auftritts etwa gesagt - zitiert von der italienischen Verbandsseite figc.it: "Wir sind bestrebt, dieser Philosophie zu folgen - egal gegen wen es geht oder egal in welcher Art von Spiel, auch in Freundschaftsspielen."

Frankreich rettet sich spät - Portugal zu stark

Zwei Duelle aus der Gruppe D stiegen an diesem Freitag außerdem, etwa der Vergleich zwischen Portugal und England. Beide Nachwuchsmannschaften waren zum Start dieser U-17-EM erfolgreich gewesen - die Südeuropäer mit einem knappen 2:1 gegen Landesnachbar Spanien, die Young Lions mit einem klaren 4:0 gegen Vorjahres-Finalist Frankreich. Nach ausgeglichenem Beginn - 1:1 zur Pause - marschierten die Portugiesen aber davon und beendeten eine dominante zweite Hälfte mit einem 4:1-Triumph. Überragender Mann dabei: Doppelpacker Mora, der mit seinen 17 Jahren beim FC Porto unter Vertrag steht.

Im Parallelspiel erhielten sich derweil die Franzosen mit einem ganz späten 1:0-Siegtreffer über Spanien die Chance aufs Viertelfinale. Hier vollstreckte Olympique Lyons Talent Molebe, nachdem ein Abwehrspieler ihm unfreiwillig den Ball per Brust serviert hatte.

Die Endrunde der 40. U-17-Europameisterschaft findet in diesem Jahr vom 20. Mai bis zum 5. Juni 2024 in der Republik Zypern statt. Rekordsieger in diesem Turnier ist Spanien (neun Titel), Deutschlands Nachwuchs kommt auf vier, Italien erst auf einen aus dem Jahr 1982.