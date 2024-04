Souverän in zwei Sätzen: Altmaier stürmt in Madrid in Runde drei

Als erster Deutscher hat Daniel Altmaier die dritte Runde des ATP-Masters in Madrid erreicht. In zwei Sätzen ließ der 25-Jährige dem Franzosen Arthur Fils keine Chance.

Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Madrid die dritte Runde erreicht. Am Freitag setzte sich der 25-Jährige nach einer starken Vorstellung in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 gegen den chancenlosen Arthur Fils durch. Der Kempener revanchierte sich beim jungen Franzosen damit für die Zweitrundenniederlage vor einer Woche beim ATP-Turnier in Barcelona.

Altmaier, der im vergangenen Jahr in Madrid das Viertelfinale erreicht hatte und damit sein bisher bestes Ergebnis bei einem Masters-Event einfuhr, startete druckvoll in die Zweitrundenpartie und nahm Fils sofort den Aufschlag ab. Dieses Niveau konnte er über das komplette Match hinweg halten und nutzte nach nur 1:18 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum souveränen Sieg. In der dritten Runde trifft der 25-Jährige nun auf den Sieger des Duells zwischen dem Polen Hubert Hurkacz und dem Briten Jack Draper.

Struff und Zverev am Abend gefordert

Am Abend schlagen mit Jan-Lennard Struff, der im Vorjahr das Finale von Madrid erreichte und mit dem Rückenwind seines ersten Turniersieges in München anreiste, sowie dem zweimaligen Madrid-Champion Alexander Zverev zwei weitere Deutsche auf dem Sandplatz in der spanischen Hauptstadt auf.