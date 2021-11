Souverän im Halbfinale: Zverev macht Duell mit Medvedev klar

Das Halbfinale in Paris steht fest - und Alexander Zverev ist am Start. Der Weltranglistenvierte setzte sich gegen Casper Ruud durch und trifft nun auf US-Open-Sieger Daniil Medvedev. Das zweite Semifinale bestreiten Novak Djokovic und Hubert Hurkacz.

Mit dem Erreichen des Halbfinals beim Masters-1000-Turnier in Paris hat Olympiasieger Alexander Zverev seine Erfolgsserie fortgesetzt. Der beste deutsche Tennisspieler bezwang am Freitag im Viertelfinale den Weltranglistenachten Casper Ruud aus Norwegen mit 7:5, 6:4. In der Woche nach seinem Titelgewinn in Wien trennen den Hamburger noch zwei Siege vom nächsten Turniersieg.

Im Halbfinale am Samstag (nicht vor 16.30 Uhr/Sky) wartet aber der russische US-Open-Champion Daniil Medvedev und damit eine schwierige Herausforderung. Das andere Halbfinale bestreiten der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic und der Pole Hubert Hurkacz.

Gegen Ruud gelang Zverev nach einem lange ausgeglichenen ersten Satz zum 6:5 das entscheidende Break. Knackpunkt im zweiten Durchgang war, dass der 24-Jährige dem zwei Jahre jüngeren Norweger das Aufschlagspiel zum 2:1 abnahm - und sein eigenes anschließend trotz dreier Breakbälle in Serie gegen sich durchbrachte. Es rächte sich nicht, dass der Weltranglistenvierte aus Hamburg weitere Chancen beim Service des Gegners nicht nutzte.

Ruud hat in diesem Jahr ebenso wie Zverev bereits fünf Turniersiege geholt, die beiden sind damit 2021 die erfolgreichsten Titelsammler. Die ATP-Veranstaltung in Paris ist mit rund drei Millionen Euro dotiert.