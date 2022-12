Southgates "komplizierte" Sterling-Frage

Raheem Sterling ist zurück in Katar und steht England im WM-Viertelfinale zur Verfügung. Jetzt ist Gareth Southgate am Zug - der parallel mit neuen Gerüchten konfrontiert ist.

Zurück mit einem Lächeln: Raheem Sterling am Freitag im englischen Mannschaftstraining. IMAGO/Shutterstock

Zwei Viertelfinals hat England unter Nationaltrainer Gareth Southgate bislang gespielt und beide gewonnen. "Inzwischen sind wir weniger zufrieden damit, ein Viertelfinale zu erreichen, sondern wollen vielmehr noch weiterkommen", sagt Southgate. "Wir haben nun mehr Gewissheit, dass wir gut durch diese Nächte kommen. Das ist für jedes Team ein wichtiger Teil des Wachstums."

Nach dem vierten Platz bei der WM 2018 in Russland und der Finalteilnahme bei der EM 2021 wartet an diesem Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Weltmeister Frankreich wieder eine "dieser Nächte" - mit einem Unterschied: Raheem Sterling, 81-maliger Nationalspieler und wichtige Figur der Southgate-Ära, wird diesmal kaum in der Startelf stehen.

Southgate skeptisch wegen Sterlings Fitness

Der Chelsea-Profi war vor dem Achtelfinale gegen den Senegal (3:0) zurück nach England gereist, weil bei ihm zuhause eingebrochen worden war und er sich um seine Familie kümmern wollte. Am Freitag nun trainierte er nach seiner Rückkehr erstmals wieder beim Team in Katar und ist gegen Frankreich eine Option. Doch wofür?

"Wir haben telefoniert, und ich habe den Eindruck, dass es ihm jetzt besser geht", berichtete Southgate der BBC. "Er hatte die Zeit, die er brauchte, um seiner Familie zu helfen. Ob er aber genug getan hat, um beim Spiel eine Rolle zu spielen, ist eine andere Frage."

Sterling habe "zwei lange Flüge" hinter sich und "viel Mannschaftstraining" verpasst, gibt Southgate zu bedenken. Gegen Frankreich brauche es aber vollständige Fitness. "Es ist toll, dass wir die Option haben, dass er wieder bei uns, bei der Mannschaft ist. Aber was seinen Einsatz in diesem Spiel angeht - das ist etwas komplizierter." Zumal Phil Foden auf dem linken Flügel zuletzt zwei vielversprechende Auftritte hingelegt hat.

Geriet White mit Southgates Co-Trainer aneinander?

Mit Sterling stehen Southgate wieder 25 Spieler zur Verfügung - nur Ben White hat sich aus dem ursprünglichen Kader verabschiedet und wurde auch nicht ersetzt. Der Arsenal-Verteidiger hatte Englands Camp nach dem zweiten Gruppenspiel "aus persönlichen Gründen", wie es von Verbandsseite hieß, verlassen. Jetzt aber stören neue Gerüchte die Vorbereitung aufs Viertelfinale.

Das Boulevardblatt "Daily Star" schrieb am Freitag, dass White, der in den ersten beiden Spielen nicht eingesetzt worden war, mit Co-Trainer Steve Holland aneinandergeraten sei und Probleme gehabt habe, sich im Team zu integrieren. Die FA kommentierte den Bericht bislang nicht.