Southgate warnt ManUnited-Trio: "Sie müssen viel tun"

Die abgelaufene Saison war für viele Spieler von Manchester United eine zum Vergessen - und könnte laut Englands Nationaltrainer Gareth Southgate auch noch Auswirkungen auf seine Kadernominierung für die Weltmeisterschaft in Katar haben.

Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft dürfte für manch einen Spieler ein Karrierehöhepunkt sein, wohl auch für Jadon Sancho, Marcus Rashford und Luke Shaw. Dass die drei Engländer diesen Meilenstein jedoch bei der kommenden WM in Katar erreichen werden, scheint im Moment fraglich. Zumindest laut Englands Nationaltrainer Southgate.

Forderung von Southgate - Maguire ein Einzelfall

"Sie müssen viel tun, um zurück ins Team zu kommen", lautete die vielsagende Forderung des 51-Jährigen an das Trio von Manchester United vor dem Nations-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Ungarn. Während Shaw im aktuellen Kader wegen einer Verletzung fehlt, wurden Sancho und Rashford aufgrund fehlender Form in der abgelaufenen Saison nicht nominiert.

Mit Harry Maguire, der im Trikot der Nationalmannschaft erneut ein anderes Gesicht im Gegensatz zu seinen Leistungen im Klub zeigte, steht aktuell lediglich ein ManUnited-Akteur im Aufgebot.

Shaw mit guten Karten

Die besten Chancen der drei auf eine WM-Nominierung dürfte Shaw haben, der auf seiner Linksverteidiger-Position nur wenig Konkurrenz vor sich hat. Anders sieht es bei den Offensiven Rashford, der bereits 2018 in Russland dabei war, und Sancho aus, die sich gegen Spieler wie Grealish, Sterling oder Saka durchsetzen müssen. Vor allem für Sancho dürfte es eng werden, dem Ex-Dortmunder wird nachgesagt, keiner der favorisierten Spieler Southgates zu sein.

Um sich zurück ins Rampenlicht zu spielen, bleibt den Red Devils, die in Zukunft von Erik ten Hag trainiert werden, wenig Zeit. Am 23. September gegen Italien und am 26. September gegen Deutschland stehen für England die letzten Partien in der Nations-League-Gruppenphase an. Bereits am 21. November steigt der WM-Auftakt der Three Lions gegen den Iran.