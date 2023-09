Southgate: Walker wollte schon zweimal zurücktreten

Kyle Walker hat mit 33 Jahren sein erstes Tor für England geschossen - und will noch mehr. Dabei hätte er seine internationale Karriere schon zweimal beinahe beendet.

Was soll noch groß kommen, wenn man mit 33 Jahren das Triple gewonnen hat? Kyle Walker kennt seit einigen Tagen die Antwort: so einiges! Im UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla trat Manchester Citys Rechtsverteidiger, der noch nie einen Strafstoß in der regulären Spielzeit geschossen hat, als fünfter Schütze im Elfmeterschießen an (und verwandelte). Und am Samstag traf er doch tatsächlich für England.

Im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine markierte Walker am Samstag nach Vorarbeit von Bayern-Torjäger Harry Kane den 1:1-Endstand für die Three Lions - denen er eigentlich schon den Rücken hatte kehren wollen, zweimal sogar. Das jedenfalls verriet Nationaltrainer Gareth Southgate im Vorfeld des Testspiels beim Nachbarn Schottland (Dienstag, 20.45 Uhr, in Glasgow).

"Ich habe ihm den Rücktritt zweimal ausgeredet - nach der EM und nach der WM", sagte Southgate mit Blick auf die Turniere 2021 und 2022. "Ich glaube, er liebt es, hier zu sein. Und jetzt denkt er darüber nach, wie viele Länderspiele er noch machen kann. Er ist wichtig für uns. Wenn wir über Weltklassespieler auf ihrer Position in unserer Mannschaft sprechen, dann ist er wahrscheinlich einer davon."





Walker dachte, seine Tage seien "gezählt"

Doch das musste Walker offenbar erst einmal selbst merken. "Ich glaube, er hat nicht erkannt, wie viel Wert wir für ihn haben und wie wichtig er für uns ist", so Southgate weiter. "Er wird mir wahrscheinlich nicht dafür danken, dass ich das verrate."

Walker, der bei ManCity vor einer Vertragsverlängerung über 2024 hinaus steht, nachdem im Sommer der FC Bayern vergeblich um ihn gebuhlt hatte, bestätigte zumindest seine Rücktrittsgedanken. Als die Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier oder Reece James zunehmend ins Team drängten, habe er gedacht, seine Tage seien "gezählt", so der immer noch wieselflinke Routinier. "Und wie viele Urlaube und Sommer ich geopfert habe! Ich mache das schon, seit ich 19 bin, jetzt bin ich 33."

Doch Southgate leistete erfolgreich Überzeugungsarbeit. "Ich und Gareth haben eine gute Beziehung abseits des Spielfelds. Wir sprechen miteinander, und ich habe das Gefühl, dass ich der Mannschaft immer noch etwas bringen kann", sagt Walker. "Warum also aufhören?"