Southgate verzichtet auf Sterling - Zwei Spieler erstmals berufen

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele nominiert. Trent Alexander-Arnold ist als Mittelfeldspieler dabei.

Der Nationalmannschaftskapitän ist natürlich dabei. Harry Kane, Bayerns neuer Mittelstürmer, steht wie auch Real Madrids Neu-Leistungsträger Jude Bellingham in Englands 26er-Aufgebot für die anstehenden Länderspiele gegen die Ukraine (9. September, EM-Qualifikation) und Schottland (12. September, Freundschaftsspiel).

Auf Chelseas Raheem Sterling, der beim 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Luton am vergangenen Wochenende zweimal traf und das dritte Tor vorbereitete, verzichtete Nationaltrainer Gareth Southgate indes. "Die letzten beiden Male stand er nicht zur Verfügung, so konnten sich in der Zwischenzeit andere Leute beweisen und etablieren", begründete der Vizeeuropameister von 2021.

Erstmals dabei sind Arsenals Angreifer Eddie Nketiah und Chelsea-Verteidiger Levi Colwill, weiterhin zählt Southgate auf den bei Manchester United kaum stattfindenden Harry Maguire und Jordan Henderson, der zu Al-Ettifaq nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Liverpools Trent Alexander-Arnold, Teil des Rechtsverteidiger-Überangebots, wird im Mittelfeld aufgeführt.

Der Kader im Überblick:

Tor: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Abwehr: Ben Chilwell (Chelsea), Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Mittelfeld: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (Arsenal)

Angriff: Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham Hotspur), Eddie Nketiah (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle United)