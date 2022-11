Southgate verteidigt Umgang mit Foden - Kane auf die Bank?

Vor Englands finalem Gruppenspiel gegen Wales wird einmal mehr genau darauf geachtet, wen Gareth Southgate aufstellt. Phil Foden könnte erstmals beginnen.

Die englische Nationalmannschaft kann in Bestbesetzung ins abschließende WM-Gruppenspiel gegen Wales gehen, sogar der Trainer ist fit. "Wir meiden es hier, laufen zu gehen", lächelt Gareth Southgate, der sich bei der WM 2018 beim Joggen die Schulter ausgekugelt hatte.

Die vielen personellen Optionen sind für ihn Fluch und Segen zugleich. Hatte er sich 2021 bei der EM regelmäßig Kritik anhören müssen, weil Jack Grealish vermeintlich zu wenige Einsatzzeiten erhielt, äußern die englischen Fans und Medien in Katar ihren Unmut, weil Phil Foden bislang kaum eine Rolle spielt.

"Wir können nicht jeden glücklich machen"

"Wir haben einen Kader, den wir nutzen müssen", verteidigte Southgate in der BBC seinen Umgang mit dem 22-jährigen Offensivmann, der in dieser Saison in 14 Premier-League-Spielen siebenmal getroffen hat. "Wir wissen, dass wir nicht jeden glücklich machen können, denn immer wenn ich eine Mannschaft wähle, sind mehr Spieler nicht dabei als dabei."

Foden war nur beim 6:2-Auftaktsieg gegen den Iran eingewechselt worden, blieb gegen die USA (0:0) aber 90 Minuten auf der Bank, obwohl das englische Offensivspiel gewaltig stotterte. "Wir lieben Phil, er ist ein super Spieler", betont Southgate nun. "Er wird in diesem Turnier noch eine große Rolle für uns spielen." Seine Mentalität im Training sei "exzellent".

Gut möglich, dass der 19-malige Nationalspieler (zwei Tore) am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wales eine Chance von Beginn an erhält - Southgate dürfte schließlich ohnehin rotieren. Selbst mit einer Niederlage mit drei Toren Differenz wäre England im Achtelfinale; mit einem Sieg, im Normalfall sogar mit einem Remis, stünde zudem der Gruppensieg fest.

Pause für Kane und Bellingham?

Mehrere TV-Experten forderten Southgate deshalb bereits dazu auf, den leicht angeschlagenen Kapitän Harry Kane zu schonen, ebenso Jude Bellingham, für den Kalvin Phillips oder Jordan Henderson bereitstünden. Es dürfte die einzige Chance für Southgates Vielspieler sein, vor der K.-o.-Phase noch einmal durchzuatmen - ehe in weniger als einem Monat die Premier League schon wieder beginnt.

Gleichzeitig zeigte der Auftritt gegen die USA allerdings, dass es hilfreich sein könnte, das Wales-Spiel zum weiteren Einspielen zu nutzen. "Über die zwei Spiele hinweg haben wir es geschafft, gut nach vorne zu spielen und gut zu verteidigen, aber nicht unbedingt in Kombination über 90 Minuten", weiß Southgate. Nach dem Spektakel gegen den Iran war sein Team gegen die USA kaum wiederzuerkennen.

Entsprechend wechselte die Stimmung in der Heimat von Euphorie zu Frust - nicht aber bei Southgate. "In meiner Welt war es immer gleich", beteuert der Trainer. "Für uns ist der Lärm von außen egal."