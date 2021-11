Southgate verlängert als englischer Nationalcoach

Gareth Southgate wird auch über die WM 2022 in Katar hinaus englischer Nationalcoach bleiben. Wie der englische Verband (FA) am Montag mitteilte, hat der 51-Jährige vorzeitig seinen Vertrag bis Ende 2024 verlängert.

"Es bleibt ein unglaubliches Privileg, dieses Team coachen zu dürfen", wird Southgate auf der Website der FA zitiert. Auch sein Assistenzcoach Steve Holland wird bis mindestens Dezember 2024 im Amt bleiben. "Ich freue mich, dass Steve und ich verlängern konnten", sagte Southgate. "Uns stehen große Möglichkeiten offen und die Fans dürfen gespannt sein, was dieser Kader in Zukunft erreichen kann."

Southgate führte die Three Lions seit 55 Jahren wieder in ein Finale eines großen Turniers

Dieser Kader - das ist sein Kader. Als Southgate im Herbst 2016 nach einer verpatzten EURO 2016 - bei der England sich im Achtelfinale beim 1:2 gegen Island bis auf die Knochen blamiert hatte - zunächst interimsweise von Sam Allardyce übernahm, rangierten die Three Lions weit weg von der Weltspitze. Southgate leitete einen personellen Umbruch ein, verjüngte das Team und verpasste ihm einen modernen Spielstil. Mit Erfolg. Erstmals seit 28 Jahren stieß England bei der WM 2018 in Russland in ein WM-Halbfinale vor, bei der EURO 2020 stand England erstmals seit der Heim-WM im Jahr 1966 wieder im Finale eines großen Turniers. Das 2:3 im Elfmeterschießen gegen Italien war die einzige Pflichtspiel-Niederlage der Three Lions im Kalenderjahr, denn auch die WM-Qualifikation zur WM 2022 in Katar überstanden sie unbeschadet.

Nach dem verlorenen EM-Finale hatte Southgate seine langfristige Zukunft zunächst offengelassen. Nun, nachdem er fast exakt fünf Jahre im Amt ist - im November 2016 bekam er seine Festanstellung - klärt er diese. Die wohl auch deutlich besser entlohnt sein dürfte. Denn wie englische Medien spekulieren, wird sein Jahresgehalt auf bis zu sechs Millionen britische Pfund (rund 7,1 Millionen Euro) steigen.