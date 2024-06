Southgate streicht Maddison und Jones - und viele andere zittern

Während Julian Nagelsmann bis zur UEFA-Deadline nur noch einen Spieler aus seinem Kader streichen muss, hat Gareth Southgate deutlich mehr Arbeit. Die ersten Entscheidungen sind gefallen.

Am Montag jubelte James Maddison (li.) noch mit Torschütze Trent Alexander-Arnold - zur EM darf er aber offenbar nicht. IMAGO/Sports Press Photo

Am Freitagabend muss es schnell gehen: Gut eine Stunde nach dem Schlusspfiff bei der Generalprobe gegen Island in Wembley muss Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sein finales Aufgebot für die EM in Deutschland der UEFA melden. Und im Gegensatz zu Amtskollege Julian Nagelsmann, der aus seinem DFB-Aufgebot nur einen Spieler streichen muss, muss Southgates Team noch massiv schrumpfen.

33 Spieler hatte der Ex-Nationalspieler in seinen vorläufigen Kader berufen, 26 können beim Turnier nur dabei sein. Inzwischen sind die ersten Namen bekannt, die den Cut nicht geschafft haben: Wie inzwischen auch der Verband offiziell bestätigte, verzichtet Southgate auf James Maddison, der am Montag beim 3:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina in der 61. Minute eingewechselt worden war und dabei keineswegs enttäuschte, sowie auf Curtis Jones, der auf der Bank geblieben war. Das Duo hat das Trainingscamp bereits verlassen.

Der 27-jährige Maddison, der bei der WM 2022 noch im Kader stand, allerdings nicht zum Einsatz kam, war im vergangenen Sommer von Leicester zu Tottenham gewechselt, hatte nach starken ersten Wochen aber - auch verletzungsbedingt - nachgelassen. Southgate scheint auf dem linken Flügel Jack Grealish von Manchester City zu bevorzugen, der sein EM-Ticket durch Maddisons Nichtberücksichtigung sicher haben dürfte. Mittelfeldmann Jones, Siegtorschütze im Finale der U-21-Europameister von 2023 und seit seiner Kindheit beim FC Liverpool, ist noch ohne A-Länderspiel.

Debütant Wharton trumpft auf - Erwischt es Watkins?

Welche fünf Teamkollegen trifft es noch? Während der 20-jährige Debütant Adam Wharton als Joker und Eberechi Eze (beide Crystal Palace) als Startspieler am Montag gute Argumente sammelten, müssen vor allem Torhüter James Trafford (Burnley), die Verteidiger Jarrad Branthwaite (Everton) und Jarell Quansah (Liverpool) zittern. Im Angriff könnte sich Southgate zwischen Ivan Toney (Brentford) und Ollie Watkins (Aston Villa) als Vertreter von Harry Kane (FC Bayern) entscheiden.

Angeschlagen sind derzeit die Manchester-United-Profis Luke Shaw und Harry Maguire. Shaw allerdings kehrte am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurück.