Southgate: "Sterling ist auf dem Weg nach Hause"

Raheem Sterling wird den Tross der englischen Nationalmannschaft verlassen. Der Angreifer fliegt aus familiären Gründen zurück nach England.

Fehlt gegen den Senegal: Raheem Sterling. Visionhaus via Getty Images

Nur anderthalb Stunden vor Anstoß des Achtelfinals gegen den Senegal (3:0) hatte der englische Verband bekanntgegeben, dass Raheem Sterling aus familiären Gründen nicht im Kader stehen würde.

Nach der Partie erklärte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate, dass Sterling das WM-Quartier der Three Lions in Katar bereits verlassen habe. "Er ist auf dem Weg nach Hause, zurück nach England", sagte Southgate. "Wir müssen ihm Zeit geben, um das zu lösen und für seine Familie da zu sein. Das ist jetzt am wichtigsten."

Zu den Hintergründen wollte Southgate nicht weiter ins Detail gehen. Einem bislang unbestätigten Bericht der "BBC" zufolge sollen bewaffnete Täter in Sterlings Haus in London eingebrochen sein, während seine Familie zugegen war.

Ob der Offensivspieler in Katar noch einmal zum Einsatz kommen wird, scheint aktuell noch nicht absehbar. "Ich weiß es nicht", sagte Southgate. "Gerade liegt die Priorität darauf, dass er bei seiner Familie ist."

Der Chelsea-Angreifer hatte beim 6:2 gegen den Iran einmal getroffen und stand auch beim torlosen Remis gegen die USA in der Startelf. In beiden Partien war er ausgewechselt worden, beim abschließenden Gruppenspiel gegen Wales (3:0) war er nicht zum Einsatz gekommen.

Sterling hat in 81 Einsätzen für England 20-mal getroffen, gerechnet seit der WM 2018 lag die Siegquote mit ihm in der Startelf bei 57 Prozent, ohne ihn bei 78 Prozent.

Erst vor wenigen Tagen war Ben White aus Katar abgereist, ebenfalls aus familiären Gründen. Der Arsenal-Akteur blieb ohne Einsatz, mit seiner Rückkehr wird nicht gerechnet.