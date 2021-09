Southgate nominiert Bellingham nicht für englische Nationalmannschaft

Jude Bellingham (18) wurde von Gareth Southgate nicht in den Kader der englischen Nationalmannschaft berufen. Der Grund dürfte Borussia Dortmund aber eher freuen.

Soll in Dortmund regenerieren: Jude Bellingham. imago images/Uwe Kraft

Jude Bellingham ist zwar erst seit drei Monaten 18 Jahre jung, trotzdem aber jetzt schon nicht mehr wegzudenken aus der Dortmunder Mannschaft. Auch für das Nationalteam war der Teenager zuletzt regelmäßig berufen worden, unter anderem bei der EURO 2020.

Nun hat Gareth Southgate auf eine Berufung Bellinghams verzichtet. Wie bei Manchester Uniteds Mason Greenwood gönnt der Nationaltrainer den Youngstern mal eine Pause.

Borussia Dortmund dürfte das freuen, zumal im zentralen Mittelfeld bereits Mahmoud Dahoud verletzt fehlt und ein potenzieller Ausfall Bellinghams aktuell schwer zu verkraften wäre. Der Achter hatte bislang in zehn von zehn Pflichtspielen für den BVB auf dem Feld gestanden.

England trifft in der WM-Qualifikation auf Andorra und Ungarn. Die Three Lions führen die Gruppe I mit 16 Punkten vor Albanien (12) an.