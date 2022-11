Southgate: Mitreißende Handschrift - und "Verständnis für die FIFA"

Gegen den Iran startet England wie ein Titelkandidat. Das Thema "One Love"-Binde will Trainer Gareth Southgate unterdessen ausblenden, um den Erfolg nicht durch dieses außersportliche Thema zu gefährden.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

"Boring", also: langweilig. Dieses Etikett mussten sich die englische Nationalmannschaft und insbesondere ihr Trainer Gareth Southgate oft genug anheften lassen. Der erste Auftritt in Katar vermittelte am Montag freilich einen deutlich anderen Eindruck. Im ersten WM-Gruppenspiel gegen den Iran präsentierte sich beileibe kein langweiliges England. Sondern eines, das gleichermaßen mit Kombinations- wie mit Tempofußball überzeugte, punktuell sogar begeisterte. Am Ende stand beim 6:2 der zweithöchste WM-Sieg der Three Lions nach dem 6:1 gegen Panama 2018, damals ebenfalls schon unter Southgates Regie.

Und auch diesmal konnte der Gegner wegen eines teils anfängerhaften Abwehrverhaltens kein letztgültiger Maßstab sein. Dennoch bleibt aufgrund der Geschlossenheit, Spielfreude und nicht zuletzt der Qualität in der Breite - Joker Marcus Rashford etwa traf 49 Sekunden nach seiner Einwechslung - das Gefühl: Im zweiten Match dieser Katar-WM war ein erster ernsthafter Titelkandidat zu sehen.

Bellinghams 100-Prozent-Quote vor dem Seitenwechsel

Ob er den frischen, diesmal überraschend mitreißenden Stil nicht als schlagendes Argument gegen seine zahlreichen Kritiker verwenden wolle, mochte Southgate nicht direkt beantworten. Lieber bezog er sich auf den rein fachlichen Inhalt, freute sich über den Mix aus "immer wieder tiefen Läufen mit Geschwindigkeit" und "gelungenen Pass-Stafetten".

Untermauern lässt sich das beispielsweise mit dieser Statistik: In der ersten Halbzeit brachten Jude Bellingham und Kollegen 366 Pässe an den Mitspieler. Auf eine höhere Anzahl kamen seit 1966 bei einer WM nur die für ihr Tiki-Taka berühmten Spanier, im Achtelfinale 2018 gegen Russland (395 Pässe vor der Pause). Der 19-jährige Bellingham, dank seines starken Kopfballs zum 1:0 nun zweitjüngster Torschütze der englischen WM-Historie hinter Michael Owen, ragte auch in dieser Beziehung heraus: Vom 40 gespielten Pässen im ersten Abschnitt brachte der Dortmunder 100 Prozent an die richtige Adresse.

Sakas triumphale Rückkehr auf die große Bühne

Als gleichermaßen spiel- wie zweikampfstarker Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld gehörte Bellingham zu jenem Trio, das vielleicht noch ein Stückchen hervorzuheben wäre aus einer grundsätzlich geschlossenen Mannschaft. Neben Kapitän Harry Kane, der zwar selbst nicht traf, sich aber aus dem Sturmzentrum immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen ließ und dort sehenswert als verkappter Spielmacher wirkte. Und natürlich neben dem zweifachen Torschützen Bukayo Saka, von der FIFA völlig zu Recht zum Spieler des Spiels gekürt. Welch eine Rückkehr des 21-Jährigen auf die ganz große Bühne, nachdem er im EM-Finale 2021 gegen Italien zunächst frech von Europameister Giorgio Chiellini aufgehalten worden, im Elfmeterschießen gescheitert und anschließend zur Zielscheibe widerlicher rassistischer Attacken geworden war.

Er sei "Trainer und Team sehr dankbar" und "glücklich, heute etwas zum Erfolg beigetragen zu haben", gab der WM-Debütant anschließend bescheiden zu Protokoll.

"Die Weltmeisterschaft hat begonnen, der Fokus muss sich auf Fußball richten"

Eher als Randthema wird im englischen Lager das kurzfristige FIFA-Verbot der "One Love"-Binde behandelt. "Wir hatten nicht viel Zeit, darüber zu reden", erklärte Saka, während Southgate sogar ausdrücklich "Verständnis für die Situation der FIFA" äußerte: "Man könnte einen Präzedenzfall schaffen", und dann werde es mit Blick auf politische Botschaften "schwierig, eine Linie zu ziehen".

Zudem: "Die Spieler und ich waren in den letzten 24 Stunden in dieses Thema nicht mehr involviert. Jeder weiß, wofür wir stehen. Aber die Weltmeisterschaft hat jetzt begonnen, da muss der alles überwiegende Fokus auf den Fußball gerichtet sein. Das Thema darf uns nicht ablenken." Ein weiteres Indiz für das, was auf dem Rasen offensichtlich wurde: England hat in Katar sportlich Großes vor.