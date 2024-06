Southgate mahnt schon: Die Gefahr für Bellingham

Einer der Topfavoriten strauchelt so kurz vor der EM. Nun hofft alles auf einen Mann, der bei der historisch verpatzten Generalprobe fehlte. Dem Trainer passt das gar nicht.

Gareth Southgate wähnt in seinem EM-Kader offenbar so viel Kreativität, dass er auf Spieler wie James Maddison und Jack Grealish verzichten kann. Nicht nur Fitness und Form dieses Duos geben dem englischen Nationaltrainer ja Recht, konnte der 53-Jährige im letzten Testspiel vor dem Turnier doch etwa von hinten heraus auf John Stones und Declan Rice setzen, weiter vorne auf Phil Foden, Cole Palmer, Harry Kane.

Und doch stand am Freitagabend eine 0:1-Niederlage gegen Island - wie beim Aus bei der EM 2016 im Achtelfinale, als wenig später Southgate eine Mannschaft übernahm, die inzwischen wieder auf so etwas wie eine "goldene Generation" setzen kann und die als einer der Topfavoriten in die EM geht.

Das liegt Anfang Juni allerdings eher an Rang und Namen, denn die vier Länderspiele im Kalenderjahr 2024, es waren allesamt Heimspiele, liefen doch sehr durchwachsen. 0:1 gegen Brasilien, 2:2 gegen Belgien, 3:0 gegen Bosnien und Herzegowina, 0:1 gegen Island. Nur ein Sieg, zwei Niederlagen. Das wäre eine Bilanz, mit der man nach der Gruppenphase schon mal die Segel streichen kann.

Novum seit Beckenbauer

Dass in England, wo man unverändert seit 1966 nach einem Titel lechzt, alles nicht so ganz nach Plan läuft, wird von einer historisch auffälligen Statistik untermauert: Erstmals seit 1968 verpatzten die Three Lions die Generalprobe vor einem Turnier, damals gab es allerdings ein 0:1 in Deutschland - Franz Beckenbauer war der Torschütze. Eine andere Kragenweite.

Umso mehr, und da lässt sich die berüchtigte Presse auf der Insel nicht lumpen, setzt das "Mutterland des Fußballs" nun daher auf den Kreativspieler, der gegen Island noch fehlte: Jude Bellingham. Der Madrilene wird in einer Art 4-2-3-1 auch mit dieser Nummer zentral auf der Zehn spielen und kommt natürlich mit dem Champions-League-Sieg im Rücken. Das schürt Hoffnungen. Erwartungen. Ganz schön viel Druck für einen jungen Mann, der im Turnierverlauf erst 21 wird. Möglicherweise gefährlicher Druck, der lähmen kann.

Southgate sah sich gezwungen zu intervenieren. "Wir setzen nicht alles auf ihn", mahnte der einstige Verteidiger nach der Island-Pleite bezüglich Bellingham: "Ich bin mir sicher, dass er dieser Mannschaft einen Schub geben wird, doch das ist nicht seine Verantwortung. Wir haben viele gute Spieler und eine kollektive Aufgabe."

Diese Aufgabe nannte Southgate dann schon beim Namen: EM-Titel. Zumindest den "Versuch" soll es geben. Doch beim Versuch darf es in England auch nach dem in Wembley verlorenen EM-Finale 2021 allmählich nicht mehr bleiben. Das wird nicht nur Bellingham zu spüren kriegen.