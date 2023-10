Southgate kommentiert Buhrufe gegen Henderson: "Wie soll das helfen?"

Die englischen Fans haben Jordan Henderson bei dessen ersten Heim-Länderspiel nach dem Vereinswechsel nach Saudi-Arabien ausgebuht. Gareth Southgate nahm den früheren Liverpool-Kapitän nun in Schutz.

Beim 1:0-Testspielsieg gegen Australien betrieben die Three Lions in London Minimalaufwand. Ohne an diesem Abend sportlich besonders in Erscheinung getreten zu sein, geriet dann Jordan Henderson nach 62 Minuten in den Mittelpunkt. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft (Harry Kane saß nur auf der Bank) wurde von seinem Trainer Gareth Southgate ausgewechselt - und mit Buhrufen einiger Fans vom Rasen begleitet.

Henderson spielt in Saudi-Arabien unter Steven Gerrard

Hintergrund für die missgünstigen Reaktionen der Fans war wohl der Wechsel von Henderson nach Saudi-Arabien. Im Juli dieses Jahres schloss sich der Mittelfeldspieler Al-Ettifaq an, das von seinem früheren Vereinskollegen Steven Gerrard trainiert wird. Zahlreiche Fans, vor allem aus der LGBTQ+-Community, hatten Henderson in der Folge für dessen Wechsel kritisiert, da Homosexualität in Saudi-Arabien verboten ist und unter Strafe steht.

Gareth Southgate hat sich nach dem Freundschaftsspiel gegen Australien hinter seinen Schützling gestellt. "Ich verstehe das nicht", sagte der englische Coach, an dem die Fan-Reaktionen auch nicht vorbeigegangen waren. Der 53-Jährige könne nicht nachvollziehen, warum man einen Spieler, der "sein Herz und seine Seele für England gebe", nicht unterstütze. "Wie soll das ihm oder dem Team helfen?"

Sein Einsatz und was er für England leistet, ist außergewöhnlich. Gareth Southgate über Jordan Henderson

Zugleich sprach er Henderson Mut zu und betonte, wie wichtig er für die Mannschaft sei. "Sein Einsatz und was er für England leistet, ist außergewöhnlich. Seine Rolle innerhalb des Teams und auf dem Platz ist phänomenal wichtig", so Southgate über den Routinier, der insgesamt 79-mal für die englische Nationalmannschaft auflief (drei Tore).

Henderson selbst hatte erst kürzlich in einem Interview mit "The Athletic" die Vorwürfe dementiert, aus monetären Gründen in den Golfstaat gewechselt zu sein. "Man kann mir glauben oder nicht, aber in meinem Leben und in meiner Karriere war Geld noch nie eine Motivation. Niemals." Zuvor hatte er sich zudem immer wieder gegen Homophobie ausgesprochen.