Southgate ignoriert Palmers Momentum

Englands Nationalcoach Gareth Southgate bleibt seiner Devise treu: Sicherheit zuerst, zumindest spiegelt das die Aufstellung der Three Lions gegen Serbien in Gelsenkirchen wider.

Aus der Arena in Gelsenkirchen berichtet Thomas Böker

Momentum - das ist ein arg überstrapaziertes Wort im Fußball geworden. Aber manchmal ist es schon sinnvoll. Wenn ein Spieler einen Lauf hat, stellt ihn ein Trainer eigentlich auf. Und wenn er dann noch so gut ist, dass es sich lohnt, dafür lange gehegte Pläne zu verwerfen und quasi um ihn herum etwas anzupassen, sollte man das tun. Southgate jedoch denkt da anders.

Er lässt zum Auftaktspiel seiner Mannschaft Cole Palmer auf der Bank. Jenen Palmer, der in der vergangenen Saison den FC Chelsea quasi alleine beatmet hat, der in der Torjägerliste der Premier League nur einem gewissen Erling Haaland den Vortritt lassen musste, der mit Elfmetern, teils in letzter Minute, Verantwortung übernahm. Und jenen Palmer, der sich neulich auch den Ball zum Strafstoß schnappte, als Harry Kane nicht auf dem Platz stand.

Palmer macht Überraschendes, Palmer ist kreativ, Palmer ist torgefährlich. Palmer sitzt auf der Bank.

Das muss dann nicht falsch sein, wenn er das Match auch als Joker kommend entscheiden kann. Das ist auch mit Blick auf die vier Offensiven, die beginnen, kein kompletter Fehler, denn um Kane, Phil Foden und Jude Bellingham gibt es eh keinen Zweifel, und auch Bukayo Saka kann den Unterschied machen. Doch im Vergleich zu Saka hat Palmer eben einen Lauf, nicht der Arsenal-Winger (9:3 Tore seit Anfang April).

Und wenn Southgate richtig mutig wäre, hätte er auf einen zweiten Sechser verzichtet, Foden als Achter und Palmer als Zehner sowie Bellingham und Saka auf außen spielen lassen. Ja, vielleicht etwas zu viel des Guten für ein Auftaktspiel gegen einen guten Gegner. Aber ein Signal wäre es schon gewesen, eine Ansage und eine Würdigung des Palmer’schen Momentums. Schade eigentlich.