Southgate: Deutschland "eine der cleversten Mannschaften"

Trotz der Punkteteilung zeigten sich sowohl Hansi Flick als auch Gareth Southgate zufrieden. Der englische Coach lobte Deutschland mit Blick auf die WM.

Bundestrainer Hansi Flick (im ZDF): "Wir haben ein tolles Spiel gezeigt, uns aber leider nicht belohnt. Aber wir haben gegen England gespielt, eine Top-Mannschaft. Wir haben uns vieles vorgenommen heute, wir haben nach dem Italien-Spiel viel analysiert. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg - gerade nach der langen Saison, wo viele Spieler sehr viele Spiele in den Knochen haben. Wir sind stolz, dass wir so eine Leistung abgerufen haben. Wir haben eine gute Atmosphäre hier bei der Nationalmannschaft, was sehr wichtig ist."

Im September wird der Feinschliff vorgenommen

Flick über die verbleibenden Partien vor der WM und das kommende Spiel in Ungarn: "Jeder hat hier die Chance, auf sich aufmerksam zu machen und auf den WM-Zug aufzuspringen. Da hilft uns jedes Spiel weiter - und dann sehen wir, wo wir stehen. Im September werden wir dann den Feinschliff angehen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch das nächste Spiel gegen Ungarn gewinnen und so ein Spiel wie heute abliefern."

Englands Coach Gareth Southgate: "Es war ein Spiel auf hohem Niveau, eine große Herausforderung. Wir haben viel Charakter gezeigt, wir hatten auch genug Chancen, um uns dieses Tor zu verdienen. Ich bin zufrieden, Deutschland ist eine athletisch und taktisch starke Mannschaft. Wir wissen, dass wenn man gegen Deutschland spielt, es schwierig wird - gerade auch bei Turnieren wie der WM Ende des Jahres. Da sind sie vielleicht mit Brasilien schon immer eine der cleversten Mannschaften."