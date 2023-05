Southgate beruft Neuling Eze - Pause für Sterling

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat sein Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele im Juni bekanntgegeben. Mit dabei ist neben Jude Bellingham auch ein Neuling - Raheem Sterling erhält eine Pause.

Mit herausragenden Leistungen und sechs Toren in den letzten acht Premier-League-Spielen für Crystal Palace hat sich Eberechi Eze die erste Berufung für die "Three Lions" verdient. Der 24-Jährige, der auch für Nigeria spielberechtigt wäre, gehört wie BVB-Profi Jude Bellingham zu den sechs Mittelfeldspielern, die Southgate für die EM-Quali-Spiele auf Malta (16. Juni) und gegen Nordmazedonien im Old Trafford (19. Juni) nominiert hat.

Nach längerer Pause wieder nominiert wurden die Verteidiger Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Tyrone Mings (Aston Villa) und Lewis Dunk (Brighton).

Eine Verschnaufpause erhält in Absprache mit dem Nationalcoach Chelseas Angreifer Raheem Sterling. Ein Quintett von Manchester City, John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Jack Grealish und Kalvin Phillips, stößt nach dem Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (10. Juni) genauso später zum Team wie Declan Rice, der mit West Ham United am 7. Juni im Endspiel der Europa Conference League auf die AC Florenz trifft.

Nicht im Kader, der am 12. Juni zusammenkommt, steht natürlich Brentfords Angreifer Ivan Toney, der wegen Verstößen gegen die Wettregeln der FA für acht Monate gesperrt wurde.

England ist in der Gruppe C mit Siegen in Italien (2:1) und gegen die Ukraine (2:0) in die Qualifikation gestartet.

Englands 25-Mann-Kader im Überblick

Torhüter: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Verteidiger: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Mittelfeld: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United)

Angriff: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle United)