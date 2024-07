Southgate befürwortet Bellinghams milde Strafe: "Hat Sinn gemacht"

Im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz am Sonntag darf Jude Bellingham mitwirken. Dass die UEFA nach dem umstrittenen Torjubel im Achtelfinale Milde walten ließ, begrüßt Trainer Gareth Southgate.

Auf diese Entscheidung hatte ganz England gewartet - und das Aufatmen war anschließend hörbar. Denn: Jude Bellingham darf im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) für England spielen. Die UEFA ahndete zwar seine mutmaßlich gegen die Bank des Gegners gerichtet obszöne Jubel-Geste im Achtelfinale gegen die Slowakei, allerdings nicht mit einer sofortigen Sperre.

Stattdessen sprach die UEFA eine Geldstrafe über 30.000 Euro aus - und eine Sperre von einem Spiel, die aber für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Einem Bellingham-Einsatz gegen die Eidgenossen steht dabei nichts mehr im Weg, wenngleich der Antreiber von Real Madrid ab sofort unter Beobachtung steht.

Im Gegensatz zum türkischen Matchwinner Merih Demiral, den die UEFA für seinen provokanten Wolfsgruß für zwei Partien sperrte und der frühestens in einem möglichen Endspiel wieder mitwirken dürfte, ist Bellingham spielberechtigt. Für Englands Nationaltrainer Gareth Southgate das richtige Vorgehen der UEFA: "Diese Entscheidung hat Sinn gemacht", erklärte der 53-Jährige am Freitag.

Gleichzeitig warb Southgate um Verständnis für Bellingham und dessen Verhalten nach dem emotionalen Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit, der auch noch per Fallrückzieher erzielt wurde: "In seinem Alter gab es einen richtigen Adrenalinrausch."

Southgate braucht nicht "mehr Zeit" mit Bellingham

Ob es vor dem Viertelfinale in Düsseldorf gegen die bei der EM bislang beeindruckende Nati eine besondere Behandlung Bellinghams brauche, wurde Southgate gefragt. Dessen Antwort fiel unmissverständlich aus: "Ich muss nicht mehr zusätzliche Zeit mit ihm verbringen. Er ist ein intelligenter junger Mann."

Dass Bellingham womöglich Southgates Job gerettet hatte und nun eine erneute Enttäuschung mit abwenden will, schiebt Englands Nationaltrainer weit von sich: "Ich mache mir keine Sorgen, dass etwas schiefläuft. Die negative Seite ist für mich irrelevant. Wir haben die positive Chance, ins Halbfinale einzuziehen."