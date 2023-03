Spurs verspielen 3:1 in Southampton und verpassen Platz drei

Eigentlich hatten die Tottenham Hotspur den Sieg schon in der Tasche. Doch das Schlusslicht aus Southampton steckte nicht auf und wurde in der Nachspielzeit mit einem Punkt belohnt.

Die Rollen waren eigentlich klar verteilt. Schlusslicht Southampton ging gegen die Spurs als klarer Außenseiter in die Partie. Der Start ins Spiel war für beide Teams holprig, im ersten Durchgang mussten beide Trainer zweimal verletzungsbedingt wechseln. Darunter war auch Bella Kotchap, der jüngst von Hansi Flick nominierte deutsche Nationalspieler verletzte sich an der Schulter (5.).

Kurz vor der Pause gingen die Spurs in Führung, der Spanier Pedro Porro jagte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte (45.+1). Direkt nach Wiederanpfiff schlugen die Saints aber zurück, Adams drückte die Kugel nach Querpass von Walcott über die Linie (46.).

Ausgleich in der Nachspielzeit

Tottenham musste wieder mehr investieren und tat dies auch. Nach etwas mehr als einer Stunde traf Kane nach einer Flanke von Kulusevski aus kurzer Distanz per Kopf (65.), neun Minuten später erhöhte der eingewechselte Perisic mit einem Aufsetzer aus 16 Metern auf 3:1.

Alles sah nach einem Dreier für die Spurs aus, die Conte-Elf stellte das Fußballspielen in der Folge allerdings ein und wurden dafür bestraft. Walcott sorgte nach einer Kopfballablage von Mara für die schnelle Antwort (77.), ehe in der Nachspielzeit Ward-Prowse einen von Sarr verursachten Strafstoß ins rechte obere Eck jagte (90.+3).

So verspielte Tottenham beim Schlusslicht eine souveräne Führung und damit auch den Sprung auf Platz drei. Am 3. April (21 Uhr) steht für die Nordlondoner nun das Auswärtsspiel in Everton an