Soutar: Der Dartsspieler, der Leben rettet

Besinnliche Weihnachtszeit? Nicht bei Alan Soutar. Der hauptberufliche Feuerwehrmann schuftete während der Feiertage durch - am Mittwoch winkt das WM-Achtelfinale für den Schotten.

"Weihnachten", sagte der schottische Darts-Profi in einem Interview mit Sun Sport, "ist eine der arbeitsreichsten Zeiten." In seinem Fall weniger, weil "Soots" rund um den Jahreswechsel bei der Weltmeisterschaft in London Pfeile wirft - sondern weil er zwischendurch im 800 km entfernten schottischen Dundee als hauptamtlicher Feuerwehrmann arbeitet. Ein Wandel zwischen zwei Welten.

Vor einigen Jahren bewahrte Soutar an Heiligabend eine Mutter und ihren Sohn bei einem schrecklichen Hausbrand vor dem Tod. Wie damals schuftete der 44-Jährige auch in diesem Jahr vom 24. bis 26. Dezember, erst am Dienstag flog er zurück nach London, wo es am Mittwoch (ca. 14.30 Uhr/Sport1 und DAZN) bei seinem Drittrundenmatch gegen Danny Noppert erneut heiß her geht.

Durch einen überraschenden 3:0-Sieg gegen Daryl Gurney hatte sich Soutar nach seinem mühelosen Auftakterfolg gegen Außenseiter Mal Cuming die Extraschicht nach der Feiertagsarbeit selbst eingebrockt. "Ich bin froh, nach Weihnachten zurückkommen zu können, zum zweiten Mal in Serie", sagte er. Bei seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr war Soutar, der in seiner Heimatstadt Arbroath auch als Botschafter eines kleinen Fußballklubs fungiert, bis ins Achtelfinale vorgestoßen.

Geheimfavorit Soutar?

Ob diesmal trotz der weihnachtlichen Schichten an der Dundee's Kingsway East Fire Station sogar mehr drin ist? 14 Stunden dauerte seine Nachtschicht am zweiten Feiertag, verriet Soutar "Sport1" - an seinem Selbstvertrauen ändert das nichts. "Ich bin die Nummer 36 der Welt, ich kann Darts spielen, ich weiß es", sagte der Grand-Slam-Viertelfinalist von 2022: "Wenn Leute jetzt anfangen zu reden, ich könnte ein Geheimfavorit sein: okay. Aber ich sage: eins nach dem anderen."