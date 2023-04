Souloukou wird neue Roma-Geschäftsführerin

Die Roma hat bereits am Tag nach der Entlassung des Geschäftsführers Pietro Berardi eine Nachfolgerin präsentiert. Die griechische Managerin Lina Souloukou tritt die Nachfolge an.

Der Bilanzfälschungs-Skandal beschäftigt nach wie den italienischen Profifußball. Nachdem bereits Anfang April Ermittlungen gegen die Klubs US Salernitana, Lazio Rom und AS Rom geführt wurden, leitete die Staatsanwaltschaft vor wenigen Tagen Ermittlungen gegen den Roma-Geschäftsführer Pietro Berardi ein. Ihm wird vorgeworfen, an der Bilanzfälschung beteiligt gewesen zu sein.

Erfahrung bei griechischem Spitzenklub

Im Zuge dessen trennte sich die AS am Montag von ihrem Geschäftsführer. Schon jetzt steht die neue Geschäftsführerin fest. Lina Souloukou tritt Berardis Nachfolge an. In der Vergangenheit arbeitete die Griechin unter anderem für Olympiakos Piräus und war zudem seit 2019 Mitglied des Vorstands der europäischen Klubvereinigung (ECA).

"Lina ist eine erfahrene, respektierte und anerkannte Managerin in der Welt des Fußballs und der Wirtschaft: Wir freuen uns sehr, sie in der AS-Roma-Familie willkommen zu heißen. Wir werden eng mit ihr zusammenarbeiten, um den Klub weiterhin auf das höchste Niveau zu bringen, das die Fans und die Stadt verdienen", hieß es in einer Klubmitteilung der Römer.