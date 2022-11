Sosas "Rückkehr" zu Reschke

Borna Sosa hat sich zuletzt deutlich gesteigert, das dürfte potenziell attraktive Arbeitgeber auf den Linksverteidiger des VfB Stuttgart aufmerksam machen. Dass er nun eine neue Berateragentur präsentiert, könnte der Vorbote eines Wintertransfers sein.

Offenbar hat sich der Kroate Borna Sosa der Agentur "ICM Stellar" angeschlossen. Zumindest verkündete die Firma dies im sozialen Netzwerk Instagram. Für Sosa schließt sich damit gewissermaßen ein Kreis, denn bei ICM arbeitet Michael Reschke als "Head of European Football". Reschke hatte Sosa 2018 zum VfB gelotst, allerdings hatte Sosa unter den von Reschke verpflichteten Trainern, insbesondere unter Markus Weinzierl, einen schwierigen Stand. Erst später, als Sven Mislintat die sportliche Leitung übernommen hatte und Pellegrino Matarazzo auf der Bank saß, blühte Sosa auf.

Sosa will schon länger den nächsten Schritt gehen

Nun muss ein Agenturwechsel nichts bedeuten, im Fall Sosa allerdings gibt es Hintergründe, die auf mehr hindeuten. Denn dass der Linksverteidiger den nächsten Schritt zu gehen imstande ist, ist offenkundig. Allein: Seine bisherigen Berater waren augenscheinlich nicht in der Lage, einen adäquaten Interessenten zu präsentieren. Sportlich für den Spieler sowie finanziell für den VfB, wo der 24-Jährige noch bis 2025 gebunden ist. Gerüchte, womöglich von interessierter Seite gestreut, über den FC Barcelona sowie ein Flirt mit Atalanta Bergamo, das allerdings nicht zur Zahlung einer entsprechenden Ablöse bereit war - mehr poppte im jüngsten Transferfenster nicht auf. Beraten wurde Sosa zuletzt lange Zeit von Lian Sports, unklar ist, wann genau und warum die Trennung erfolgte.

Nun also ICM Stellar, eine der größten Agenturen der Welt, vor deren Marktmacht nicht wenige Sportdirektoren hinter vorgehaltener Hand warnen, weil sie einen Trend hin zu Mega-Agenturen befürchten, bei denen speziell die Vereine unterhalb der Oberklasse zu besseren Verschiebebahnhöfen für angehende Stars degradiert werden könnten. Unbegründet scheint die Sorge nicht, denn hinter den Kulissen hat im Sommer in der Branche ein Erdrutsch stattgefunden: ICM und CAA, das sind zwei große US-Künstleragenturen, haben fusioniert.

Beide unterhalten bereits eine Profifußballsparte mit ICM Stellar und CAA Base. Pikant: Bei CAA Base steht Leon Angel an der Spitze, erst kürzlich hatte der kicker in Erfahrung gebracht, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des Briten mutmaßlich als Strohmann bei einem der Besitzer von Sporting Braga agiert. Da die Mutterschiffe CAA und ICM nun zusammenarbeiten, scheint nicht ausgeschlossen, dass auch die Fußballtöchter irgendwann kooperieren. Der Hashtag, unter dem die Sosa-Verpflichtung bekanntgegeben wurde, #CAAStellar, erweckt bereits diesen Eindruck.

Trotz allem wird Sosa einen Wechsel nicht erzwingen wollen

Doch zurück zum Spieler selbst: Der Techniker kann sich mit Kroatien auch bei der WM in Katar noch ins Schaufenster stellen. Mit Biegen und Brechen auf einen Transfer drängen, das ist nicht Sosas Art, so verhielt er sich auch nicht in den vergangenen Jahren. Ob seine neue Agentur ihm einen Topklub an Land zieht? Man darf gespannt sein. Der ablösefreie Ex-Hoffenheimer Florian Grillitsch gab nach monatelanger Suche mit ICM Stellar auf und kehrte zu seinem Ex-Berater zurück, der ihn bei Ajax unterbrachte. Große Marktmacht muss nicht immer ein Vorteil für die Spieler sein.