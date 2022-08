Sosa und Karazor arbeiten sich heran

Mit einem öffentlichen Training und einem guten Gefühl steigt der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die Partie in Bremen ein. Mit von der Partie: Borna Sosa und Atakan Karazor, die die komplette Einheit mitmischen und sich erkennbar an den Rest des Teams heranarbeiten.

Wieder voll dabei im Training: Borna Sosa (in blau) und Atakan karazor (in gelb). IMAGO/Pressefoto Baumann