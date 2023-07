Sosa und Guirassy melden sich zurück - VfB-Trio vor dem Abschied

Mit dem heute beginnenden Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger startet der VfB Stuttgart in die zweite Phase seiner Saisonvorbereitung. Vor der Abreise nach Österreich sind Borna Sosa und Serhou Guirassy am Morgen in eine erste Einheit mit den Kollegen eingestiegen. Ein Trio bleibt zuhause.

Urlaub beendet: Borna Sosa (li.) und Serhou Guirassy. IMAGO/Hartenfelser