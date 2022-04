Sosa meldet sich vor BVB-Spiel zurück

Ausgerechnet gegen Borussia Dortmund fehlt Stuttgarts Abwehrchef Waldemar Anton gelbgesperrt. Doch die Frage, wie ihn Trainer Pellegrino Matarazzo ersetzt, stellt sich nicht mehr akut. Borna Sosa meldet sich nach auskurierten Adduktorenproblemen zurück.

Am Freitag wieder in engerer Abstimmung? Pellegrino Matarazzo (re.) gibt Borna Sosa Anweisungen. imago images

Es wird nur ein schwacher Trost sein. Aber zumindest darf Anton für sich beanspruchen, sich diesbezüglich beim 1:1 bei Arminia Bielefeld in guter Gesellschaft befunden zu haben. Nachdem der Abwehrchef der Stuttgarter schon in der 33. Minute auf der Alm die Gelbe Karte gesehen hatte, holte sich in der Nachspielzeit auch noch sein Chef die gleichfarbige Verwarnung von Schiedsrichter Patrick Ittrich wegen Meckerns ab. Er könne sich "gar nicht mehr erinnern", wofür eigentlich, sagt Pellegrino Matarazzo im Rückblick. Im Gedächtnis geblieben sei ihm nur, dass er "kurz ein bisschen emotional" geworden war.

Für den 44-Jährigen war es die zweite Verwarnung in dieser Saison - und damit eine folgenlose. Für Anton dagegen die fünfte und damit gleichbedeutend sein Aus für die anstehende Partie gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Was Matarazzo, der viele seiner Personalentscheidungen meist erst kurz vor dem Spieltag trifft, ins Grübeln gebracht hatte, wie er den Innenverteidiger gegen den BVB ersetzen würde.

Heute kann er ein wenig aufatmen. Borna Sosa, der in der vergangenen Woche mit Adduktorenproblemen von der kroatischen Nationalmannschaft zurückgekehrt und in Bielefeld ausgefallen war, stieg ins Training ein. Übernimmt der Nationalspieler wie gewohnt seine Rolle als offensiver Linksverteidiger, wird Hiroki Ito wieder Seite an Seite neben ihm in der Innenverteidigung agieren. Die beiden weiteren Kettenglieder der Abwehrreihe werden höchstwahrscheinlich Konstantinos Mavropanos und Pascal Stenzel sein.

Förster, Egloff und Didavi haben noch Rückstand

Gegen den Tabellenzweiten aus NRW werden weitere Rückkehrer wahrscheinlich noch keine Rolle spielen. Neben Sosa sind auch Philipp Förster nach seiner Corona-Infektion und Lilian Egloff nach auskurierten Rückenproblemen wieder zurück. Teils individuell, teils ins Teiltraining stiegen Daniel Didavi (Achillessehnenbeschwerden) und Clinton Mola (Patellasehne) in dieser Woche ins Programm ein. Sie alle müssen allerdings erst noch an ihren Rückständen arbeiten.