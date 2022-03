Sosa beim VfB vor der Rückkehr

Stuttgart bangt um vier verletzte Startelfspieler. Für die Partie gegen Gladbach steht lediglich Borna Sosa vor einer möglichen Rückkehr.

Durch den Freitag als Austragungstermin der jüngsten Partie gegen die TSG Hoffenheim und dem späten Anpfiff am kommenden Samstag um 18.30 Uhr haben die Schwaben in dieser Woche einen knappen Tag mehr Vorbereitungszeit. Ob diese auch ausreicht, um alle Blessuren rechtzeitig ausheilen zu lassen, ist in drei von vier Fällen mehr als fraglich.

Während Sosa, der bei der 1:2-Niederlage im Nachbarschaftsduell gegen die Hoffenheimer bereits wegen einer Knieprellung aus dem Abschlusstraining ausgefallen war, am Montag wieder eine erste individuelle Einheit absolviert hat und heute ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, blieben Orel Mangala, Chris Führich und Pascal Stenzel bisher kaum bis gar nicht zu sehen. Mangala, der wegen eines schweren Pferdekusses inklusive großem Bluterguss im Krankenstand ist, konnte heute zumindest erste Runden im Freien laufen. Ebenso Führich, für den eine Kapselreizung im Knie das Aus im Spiel bedeutete. Trotzdem sind die Einsatzchancen des zentralen Mittelfeldspielers und seines Kollegen vom linken Flügel eher klein.

Stenzel hat einen "kleinen Muskelfaserriss"

Aber wahrscheinlich doch etwas größer als die von Stenzel, der wegen Beschwerden in der Wade das Spielfeld im Kraichgau unter deutlich erkennbaren Schmerzen humpelnd vorzeitig verlassen hatte. Der Rechtsverteidiger, der im Februar nach der Umstellung von der Dreier- auf eine Viererabwehrkette ins Team zurückgekehrt ist und sich festgespielt hat, war heute bei der Vormittagseinheit nicht zu sehen. Die von Sportdirektor Sven Mislintat als "kleiner Muskelfaserriss" beschriebene Verletzung dürfte eine rechtzeitige Rückkehr sehr unwahrscheinlich machen.