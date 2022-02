Sosa auf dem Weg zurück in die Startelf

Auf den Trip ins Trainingslager nach Marbella musste er wegen einer Zahn-OP verzichten. Zudem fürchteten die Stuttgarter, dass Borna Sosa nicht rechtzeitig für die Partie gegen Frankfurt wieder fit werden könnte. Jetzt ist der Kroate zurück auf dem Platz.

Oberschenkelprobleme haben den 24-Jährigen in seiner bisherigen Karriere immer wieder begleitet. Doch die Ursachenforschung verlief bisher meist im Sande. Nachdem Sosa für die Spieltage 15, 16 sowie 17 und 19 wegen muskulärer Probleme erneut passen musste, intensivierten die Schwaben die Suche nach den Störfaktoren und wurden in den Weisheitszähnen des Linksfüßers fündig. "Dafür waren die Zähne hauptverantwortlich", erklärte Sportdirektor Sven Mislintat, der gemeinsam mit der medizinischen Abteilung eine sofortige Zahn-OP vorschlug. Die Weisheitszähne sind mittlerweile raus und Sosa nach ein paar Tagen Schonung wieder im Training, in das er in dieser Woche eingestiegen ist. Tag für Tag soll jetzt die Intensivität gesteigert werden und der Nationalspieler am Samstag spielbereit sein.

Gut wär‘s, denn die Stellvertreter haben ebenfalls mit Problemen zu kämpfen: Clinton Mola laborierte zuletzt an Hüftproblemen, Nikolas Nartey plagt eine Knieprellung aus dem Trainingslager. Der eigentlich offensiv ausgerichtete Tanguy Coulibaly ist defensiv nicht wirklich erste Wahl. Gegen Frankfurt erwarten die Schwaben Sosa zurück, dessen Zukunft entgegen anderslautender Gerüchte - erst einmal - weiterhin in Stuttgart liegt. Meldungen, wonach der FC Chelsea den Kroaten nach England holen wollte, bewahrheiteten sich nicht mal ansatzweise. Auch bei Mislintat ist nichts dergleichen gelandet. "Und ich kenne Petr Czech sehr gut", sagt der VfB-Sportchef über den früheren Chelsea-Keeper und heutigen Berater der Klubführung. Der VfB-Sportdirektor hält große Stücke auf seinen Spieler, den er nicht so einfach aus dessen bis 2025 laufenden Vertrag entlassen würde. "Borna ist voller Energie, will hier voll mit anpacken."

Das würde auch Lilian Egloff gerne. Doch der Offensivmann, der in der Rückrunde bereits in Kurzeinsätzen für sich werben durfte und konnte, muss aktuell wieder einmal passen. Eine Wadenverhärtung, die er sich im spanischen Marbella zugezogen hat, lässt weiterhin nur leichte Laufübungen zu. Kapitän Wataru Endo wird dagegen bis Donnerstag von der japanischen Nationalmannschaft zurückerwartet. Fit und motiviert wie immer.