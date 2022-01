"Sorry, ich weiß es nicht": Weghorst ringt nach Worten

Der VfL Wolfsburg hat das Punkten verlernt. Weil die Wölfe zum Jahresauftakt auch bei Aufsteiger Bochum verloren, fiel Stürmer Wout Weghorst plötzlich nichts mehr ein.

"Das positive Gefühl für das neue Jahr war da", begann Weghorst sein Post-Match-Interview bei DAZN äußerst kleinlaut. Am Sonntagabend, nach dem 0:1 in Bochum, lag die Betonung in diesem Satz allerdings ganz klar auf dem war.

Der VfL Wolfsburg, der inzwischen bei sechs verlorenen Bundesliga-Spielen in Serie steht (acht aufeinanderfolgende Niederlagen wettbewerbsübergreifend), befindet sich im freien Fall. Und Weghorst, bei Bochums jungen Innenverteidigern Leitsch und Bella Kotchap ziemlich abgemeldet, ist unklar, wie sich dieser aufhalten lässt.

Wo es denn nun anzusetzen gelte, wurde der niederländische Sturmhüne gefragt. Nach sekundenlanger Ratlosigkeit stammelte der auch auf dem Platz ins Stocken geratene Knipser (sechs Saisontore): "Sorry, ich weiß es nicht."

Was nicht geklappt hatte, wusste Weghorst da genauer zu benennen: "Wir wollten im neuen Jahr anders spielen, wollten aus mutigem Kombinationsspiel Torchancen kreieren. Im Vorbereitungsspiel hat das geklappt, aber heute? Keine Sekunde."

Ein hartes Urteil, das Weghorst abschließend einordnen wollte. "Wir dürfen nicht zu dramatisch werden, denn wir haben noch 16 Spiele", so der Angreifer des durchgereichten Tabellen-14. "Aber wir müssen uns anschauen, wo wir stehen - und echt, echt schnell etwas ändern."