"Sorry für's Blackout": Nicht gegebene Gelb-Rote Karte erhitzt Gemüter

Die SV Ried musste sich am Freitagabend dem GAK im Topspiel mit 0:1 geschlagen geben. Trainer Maximilian Senft hadert mit einer spielentscheidenen Szene und erklärt, was Schiedsrichter in der Pause zu ihm gesagt haben.

Der GAK hat das Spitzenspiel bei der SV Ried knapp aber doch mit 1:0 gewonnen und lacht weiter vom Platz an der Sonne in der 2. Liga.

Doch das Spiel im Innviertel hätte eine andere Wendung nehmen können, wenn man in die 44. Spielminute blickt. GAK-Akteur Yannik Oberleitner, der bereits in Minute 33 verwarnt wurde, beging erneut ein gelb-würdiges Foulspiel. Schiedsrichter Walter Altmann zückte auch folgerichtig die Gelbe Karte, doch steckte diese wieder zurück in die Tasche. Oberleitner, der mit Gelb-Rot vom Feld hätte müssen, konnte weitermachen.

Ried-Trainer Maximilian Senft hadert mit der Entscheidung und schildert im "ORF"-Interview die Darstellung der Unparteiischen. "Die Schiedsrichter haben dann zu uns in der Halbzeit gesagt, 'sorry für's Blackout. Wir haben nicht mehr gewusst, welcher Spieler das Foul begangen hat.' Dann ist aber schon so, dass solche Entscheidungen einen Rieseneinfluss auf das Spiel nehmen. Gerade wenn zwei Mannschaften gegeneinander antreten, die auf Augenhöhe sind."

Senft: "Ein Spiel mit zwei Wahrheiten"

Dementsprechend unzufrieden war der Coach der Oberösterreicher über das Ergebnis: "Es ist ein Spiel mit zwei Wahrheiten. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir den GAK an die Wand gespielt und es eben dann zu einer Situation kommt, in der der Schiedsrichter die Gelbe Karte draußen hat. Zweite Halbzeit und das ist dann die zweite Wahrheit, waren wir bis zum Gegentor in einem Chancenplus und haben es ordentlich gemacht, aber wir waren nicht gut genug, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen."

Die Freude war also einmal mehr auf Seiten des GAK. Die Steirer stehen nach 21 Spielen bei satten 51 Punkten. Der Meistertitel scheint damit nur noch Formsache. "Im Endeffekt zählt für uns nur das 1:0, weil wir gewusst haben, wie heimstark Ried ist. Die wollten dem Heimpublikum zeigen, dass sie besser sind, als sie dastehen. Wir nehmen den Sieg gerne mit nach Hause", meint GAK-Trainer Gernot Messner.