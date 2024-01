Sorgt Österreich gegen Frankreich für den nächsten Paukenschlag?

Österreich ist das Team der Stunde bei der Handball-EM 2024. Nach dem Remis gegen Deutschland wartet Frankreich. "Das wird ein sehr schweres Spiel", ist sich Österreichs Trainer Aleš Pajovic sicher.

"Manchmal denke ich mir, was ist hier los?", hatte Österreichs Teamchef Aleš Pajovic noch vor dem aus österreichischer Sicht sensationellem Remis gegen Deutschland erklärt. "Wir sind on fire, glauben daran, zeigen Herz und Charakter und haben eine unglaubliche Motivation", erklärt der Trainer den Flow seiner Mannschaft.

Einer der großen Hauptfaktoren für den Erfolgslauf ist schnell ausgemacht: die Stimmung in der Mannschaft, Mykola Bilyk: "Es macht so viel Spaß. Wir genießen es extrem momentan und das gibt so viel Kraft zurück. Wenn ich in die Gesichter der Jungs schaue, haben ich noch mehr Bock weiterzumachen und alles zu geben."

Am Samstag erkämpfte sich Österreich dann gegen den Gastgeber Deutschland ein Remis und erhält sich alle Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. "Sensationell. Geiles Spiel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kämpferisch ist das einfach unglaublich, was wir da liefern. Am Ende fehlt uns glaube ich ein wenig das Glück, dass wir das Spiel noch gewinnen", gab ein nahezu sprachloser Lukas Hutecek zu Protokoll.

Einzug ins Halbfinale im Blick

Heute trifft das Sensationsteam der Handball-EM 2024 auf den aktuellen Tabellenführer der zweiten Hauptrundengruppe. "Das wird ein sehr schweres Spiel", blickte Pajovic auf das dritte Hauptrundenspiel (18:00 Uhr). "Frankreich hat auf jeder Position unglaubliche Spieler. Sie sind athletisch und physisch Maschinen, wie ich immer sage. Die Stärken kommen von jeder Seite."

Nach den bisherigen Auftritten will man sich aber auch vor der Equipe Tricolore nicht verstecken und versuchen, erneut über eine starke Deckung etwas Zählbares mitzunehmen. "Ich habe mir in der Nacht das Spiel nochmals angesehen und muss sagen, es ist schon cool uns zuzuschauen, wie wir Deckung spielen. Wir werden genau da weitermachen und hoffen auf das Beste. Mit etwas Glück und viel Kampfgeist und Teamspirit, holen wir da vielleicht zwei Punkte", so Constantin Möstl.

Ein Sieg gegen Frankreich würde den Österreichern im Kampf um das Halbfinale einen Matchball gegen Island bringen, mit zwei Erfolgen ist das Halbfinale gebucht. Bei einem weiteren Remis gegen Frankreich oder Island könnte es hingegen bei 7:3 zur Punktgleichheit mit anderen Teams kommen - wie auch bei einer Niederlage und dann 6:4 Punkten - dann wäre Österreich aber auf Schützenhilfe angewiesen.

>> Ausgangslage in der Gruppe I der Hauptrunde