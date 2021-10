Sorglos und harmlos: Bochums gefährliche Mischung

Zumindest phasenweise trat der VfL Bochum auch gegen den hohen Favoriten RB Leipzig sehr mutig auf. Unterm Strich aber bleibt die vierte Auswärts-Niederlage und die Frage: Wer soll für Bochum eigentlich mal ein Tor schießen?

Auch in Leipzig war der Blick von Bochums Coach Thomas Reis von Skepsis geprägt. imago images/RHR-Foto

Hohes Pressing gegen einen Gegner, der über mehrere sehr flinke Spieler sowie schnelles Umschaltspiel verfügt, das war ein sehr mutiger Ansatz von Thomas Reis. Zu Beginn fehlte dem Aufsteiger in Leipzig etwas die Orientierung, dann war der VfL mit diesem Matchplan richtig gut drin im Spiel, stellte sich aber wieder mal selbst ein Bein.

Fast schon wohltuend folgte nach dem 0:3 beim Champions-League -Teilnehmer die heftige Schelte von Torhüter Manuel Riemann, der in seiner gewohnt offenen und ehrlichen Art die Missstände nicht nur in der Hintermannschaft des VfL ansprach.

Auch bei der vierten Auswärts-Niederlage des VfL war schließlich zu besichtigen: In Ansätzen können die Bochumer mithalten, sind aber, das beklagt nicht nur Trainer Thomas Reis, mitunter zu sorglos im Zweikampf, "oft fehlt die Handlungs-Schnelligkeit", sicher auch eine Frage der Qualität.

Leipziger Doppelschlag beendet Hoffnung auf Punktgewinn

Nach dem Aussetzer beim Leipziger Eckball folgte innerhalb von nicht einmal 200 Sekunden der zweite Gegentreffer, "und auch da haben wir es dem Gegner viel zu einfach gemacht", monierte Reis. Damit war eigentlich klar, dass es nichts werden würde mit dem ersten Auswärtspunkt. Denn erneute zeigte sich die Mannschaft äußerst harmlos und entwickelte wenig Durchschlagskraft im Spiel nach vorne.

Dreimal in Folge und insgesamt 301 Minuten blieb der VfL nun bereits ohne eigenen Treffer, das ist aktuell die längste Spanne aller Bundesligisten. Das letzte Tor erzielte am vierten Spieltag Simon Zoller, der bekanntlich mit seinem Kreuzbandriss noch monatelang fehlen wird.

Auch Asano erzielt ganz vorne keine Wirkung

In Leipzig hatte Thomas Reis erstmals den Japaner Takuma Asano als zentrale Spitze nominiert, äußerst nachvollziehbar, weil Stoßstürmer Sebastian Polter bisher wenig Wirkung erzielt hatte, mal abgesehen von seinem Treffer bei seiner Bochum-Premiere gegen Mainz. Asano sollte als wuseliger, wendiger Typ den Leipziger Abwehrrecken zusetzen, doch das gelang nicht mal im Ansatz, weil der Japaner nun mal selten gesucht und noch seltener gefunden wurde und praktisch keine Wirkung erzielte.

Kommt noch dazu, dass Bochum auch bei Standards wie fast immer äußerst harmlos blieb. Und: Beide Außen, Gerrit Holtmann und Christopher Antwi-Adjei, zeigten sich zwar bemüht, gewannen durchaus einige Zweikämpfe am Flügel, kommen aber eben auch sehr selten zum Abschluss. Ziemlich verwachst hatte diesmal auch Sebastian Polter, der in der Schlussphase dann doch zum Zuge kam, tatsächlich auch dreimal verheißungsvoll vor dem Leipziger Tor auftauchte, aber ziemlich kläglich vergab.

Zu leichte Gegentore, kaum einmal gefährlich im gegnerischen Strafraum - das ist eine brisante Mischung für den Aufsteiger. Bleiben 14 Tage, um sich neu auszurichten und dann das überaus bedeutsame Spiel beim Mit-Aufsteiger Greuther Fürth anzugehen.

Es folgen "Gegner auf Augenhöhe"

Bisher spielte Bochum auswärts bei den drei Champions-League-Startern Wolfsburg, Bayern München und Leipzig sowie beim wiedererstarkten 1. FC Köln. Nun, so Reis, "treffen wir auf einen Gegner auf Augenhöhe, das wird sicher auch ein Nervenspiel. Ich habe jedenfalls", so Reis am Samstag, "ab morgen schon richtig Vorfreude auf dieses Spiel."

Bis dahin werden unter anderem Torabschlüsse intensiv geübt, kündigte der Trainer an. Um endlich mal wieder so etwas wie Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen.