Sorgen um Vargas und Cardona: Maaßen moniert Hummels' "fieses Foul"

Der FC Augsburg lieferte in Dortmund einen tollen Kampf - und stand am Ende doch geschlagen da. Die bayerischen Schwaben haben nicht nur das Spiel verloren, sondern auch gleich zwei Spieler.

Im Augsburger Lager war man sich nach dem 3:4 in Dortmund einig, dass man ein "ordentliches Spiel" gemacht hatte, wie Arne Maier es ausdrückte. Man habe sich "sehr gut verkauft" und könne "auf so einer Leistung aufbauen".

Ähnlich fiel auch das Fazit von Trainer Enrico Maaßen aus. "In Summe haben wir ein Riesenspiel gemacht", sagte der 38-Jährige und lobte seine Elf vor allem für die Leistung nach dem Seitenwechsel: "In der zweiten Halbzeit waren wir voll da. Das hohe Pressing hat gesessen, das Umschalten war gut und das Spiel mit Ball war ordentlich."

Ins Schwärmen geriet Maaßen bei Neuzugang Arne Engels. Der Belgier sei "ein toller Spieler, sehr komplett, sehr ruhig, sehr aktiv. Er spielt gute Bälle in die Spitze und nicht nur quer." Mit der Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 2:2 durch Ermedin Demirovic habe sich Engels "freigeschwommen" und anschließend "ein Riesenspiel" gemacht.

Das Ergebnis jedoch fand der FCA-Coach gefühlt schlimmer sei als eine Klatsche. "Wenn du so verlierst, dann ist es ärgerlich", erklärte er - und übte dann auch Kritik am Gegner.

Maaßen moniert fieses Foul

Deutliche Worte fand er zum Einsteigen von Mats Hummels gegen Ruben Vargas in der sechsten Minute. "Vargas haben wir durch ein fieses Foul verloren", stellte Maaßen fest und verwies dann auch noch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Winterneuzugang Irvin Cardona, der für Vargas eingewechselt worden war und den man dann auch "durch ein Foul verloren" habe. Maaßen bezog sich dabei auf die 32. Minute, in der Julian Ryerson dem Augsburger auf den Fuß gestiegen war. Cardona "musste genäht werden", berichtete Maaßen.

Um welche Verletzungen es sich bei Vargas und Cardona genau handelt, war am Sonntagabend noch unklar. Gerade hatte sich das Lazarett des FCA langsam gelichtet. Mergim Berisha ist auf dem Weg zurück, während Niklas Dorsch beim BVB erstmals wieder auf der Bank saß.

Auch deshalb zeigte sich Maaßen mit Blick auf das Ziel Klassenerhalt zuversichtlich. "Ich bin optimistisch. Wir haben eine tolle Mannschaft", sagte der Trainer und sah sich ob der Leistung seiner Schützlinge in Dortmund bestätigt. "Wenn wir so spielen, werden wir unsere Punkte holen. Wir müssen aber jede Woche so spielen und nicht nur gegen Topteams."

Am Mittwoch steht nun das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker) auf dem Programm.