Sorgen um Undav

Seit rund zwei Wochen plagen ihn muskuläre Probleme. In Darmstadt musste Stuttgarts Torjäger Deniz Undav vorzeitig angeschlagen vom Platz. Die Frage, wie schwerwiegend die Beschwerden im rechten Oberschenkelmuskel sind, soll sich am Montag klären.

Cheftrainer Sebastian Hoeneß zeigte sich nach dem 2:1-Erfolg in Darmstadt mal wieder von seiner großzügigen Seite und beschenkte seine Mannschaft mit zwei freien Tagen. Erst am Dienstag starten die Stuttgarter in die Vorbereitung auf die Partie am nächsten Samstag gegen den 1. FC Köln. Bereits morgen muss dagegen Deniz Undav wieder auf der Matte stehen. Bei der medizinischen Abteilung, die den zwickenden linken Oberschenkel des Angreifers auf strukturelle Schäden näher untersuchen wird.

Aktuell geht man zwar davon aus, dass die Probleme, die den 27-Jährigen seit rund zwei Wochen begleiten, keiner schwerwiegenden Natur sind. Dennoch ist man nicht jeglicher Sorgen ledig. "Befürchten möchte ich nichts", erklärt Hoeneß, der seinen Stürmer bereits in Darmstadt sofort persönlich zur Seite genommen und darauf angesprochen hat. "Ich habe natürlich gefragt, ob es reingestochen hat. Das hat er verneint. Aber er hat halt wieder etwas gemerkt."

Hoeneß wollte Undav früher auswechseln

Etwas, ähnlich der unangenehmen Befindlichkeit im linken Oberschenkel, die Undav zuletzt schon mehrfach geplagt hat. "Zum zweiten oder dritten Mal", so Hoeneß, der den Deutsch-Türken eigentlich längst vor der 81. Spielminute vom Platz hatte holen wollen. "Um ehrlich zu sein, war es nicht geplant, ihn so lange draufzulassen. Aber ein Stück weit hat uns das Spiel dazu gezwungen. Jetzt hoffen wir natürlich nicht, dass es etwas Strukturelles ist. Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Aber natürlich muss er eingehend untersucht werden."

Angenommen, es wäre doch eine strukturelle Verletzung, eine Zerrung oder gar ein Muskelfaserriss, wäre das ein herber Schlag. Für die Stuttgarter bei ihrem Bemühen, sich nach Möglichkeit einen Platz in der Champions League zu sichern. Für den Spieler und seinen Traum von einer Berufung in die deutsche Nationalmannschaft. Allerdings klingen die Ausführungen aller Beteiligter momentan nicht gerade so, als müsse man das Schlimmste in Form eines längeren Ausfalls befürchten. Und bis zu den beiden Länderspielen gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) ist noch genügend Zeit.